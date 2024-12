Karácsony Budapestje: Korrupcióval átitatott kerületek, lefizetett polgármesterek, rejtett kamerás felvételek, papírzacskóba tett kenőpénz

Úgy néz ki, maguk alá temetik a fővárosi baloldalt azok a korrupciós ügyek, amelyek az elmúlt években kerültek reflektorvénybe. Elég csak arra gondolni, hogy számos ügy egészen a nagypolitikáig ér, amire jó példa a zuglói parkolási botrány. Abban az ügyben igazi szocialista nagyhalakat is megvádoltak, többek között Horváth Csabát, Zugló egykori polgármesterét, Tóth Csabát, a helyi szocialisták erős emberét, Molnár Zsolt parlamenti képviselőt és Baja Ferenc volt minisztert is. Az ügy koronatanúja szerint az ellenzéki politikusok összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá. Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt, akit egy adócsalási ügyben kapcsoltak le a NAV munkatársai 2021-ben. A férfi azonban alkut ajánlott és részletesen, hazugságvizsgálattal is ellenőrzött vallomásban mondta el, hogy a fentebb említett politikusokhoz miként és mennyi korrupciós pénz áramlott.

Láthatatlan ember

Fuzik vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig „láthatatlan” emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát márciusban tartóztatták le, az adóhatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. Az eljárás összefügg azzal a NAV-os akcióval, amelyben a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghinit foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. Az egyik autó csomagtartójából egymillió euró került elő.

Fuzik mellett Z. Zsolt is kapcsolatot alakított ki információink szerint baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Úgy tudjuk, Molnár évtizedek óta nagyon jó viszonyban van Z. Zsolttal, évekkel ezelőtt feleségeiknek közös vállalkozása is volt.

Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során.

A polgármester is belebukott a korrupciós ügybe

Az óbudai korrupciós üggyel a közvélemény elsőként Anonymous felvételeiben találkozhatott néhány éve. Az álarcos alak például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amin vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A videón jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Az ügyben az első gyanúsítottakra márciusban csaptak le, az érintettek köre idővel tizenhétre bővült. A gyanúsítások túlárazott és fiktív szerződésekről, százmilliós kenőpénzek visszaosztásáról szólnak. A botrány elsodorta Kiss László polgármestert és nemrég lemondott helyettesét, Czeglédy Csabát is. Mindkettőjüket letartóztatták és többek között hivatali vesztegetéssel gyanúsították meg.

Városháza-gate

Anonymous nemcsak az óbudai bűnügy, hanem az úgynevezett Városháza-botrány pikáns részleteiről is szivárogtatott ki információkat. Az álarcos alak által közzétett hanganyagokból és más, nyilvánosságra hozott információkból egyértelműen kiderült, hogy a Városházát többmilliárdos „jutalékért” cserébe akarták értékesíteni. A rögzített beszélgetések alapján ráadásul az a kép rajzolódott ki, hogy a fővárosban a Városháza eladási tervén túl az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör „jutalékos rendszert”, vagyis kenőpénzes szisztémát működtetett.

A befolyás vásárlása és befolyással üzérkedés gyanújával nyomozó Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) eddig négy gyanúsítottat hallgatott ki. Egyikük az a Berki Zsolt, aki a korrupciós botrány kulcsfigurájának is tekinthető. Az eddig nyilvánosságra került adatok szerint ugyanis az elvileg minden hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő férfi több, Magyarországon ismert üzleti kört is megkeresett a Városháza-projekttel és több más budapesti ingatlan-adásvétellel összefüggésben.

Hídpénzek az ellenzéknél

Egészen a budapesti városvezetésig ér a Lánchíd-botrányként, illetve fővárosi számlagyárként elhíresült bűnügy is. Ez az ügy egy számlagyár megbukásával kezdődött, amely mögött egy exügyvéd állt: Vig Mór. Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között, vagyis a Karácsony-időszakban, a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. A Vig Mór fémjelezte számlagyáras nyomozásban több gyanúsított is van.

Az ügyben az igazi fordulat azután következett be, hogy egy ismeretlen személy levelet küldött az egykori elszámoltatási kormánybiztosnak, Budai Gyulának. A levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. Az „elszámolás” a levélíró szerint a vállalkozás vezetője és az exügyvéd között zajlott. Budai szerint ráadásul a biztonsági cég rokoni szálak miatt kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel. Ám ami még gyanúsabbá teszi az egész történetet, hogy a levélíró úgy tudja: a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A volt elszámoltatási kormánybiztos mindezek után feljelentést tett, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig hivatali vesztegetés gyanújával elrendelte a nyomozást. Az ügyet a rendőrség végül átadta a számlagyárügyben tavaly óta költségvetési csalás gyanújával nyomozó NAV-nak, amelynek munkatársai 2023 novemberben Vig Mórt is őrizetbe vették.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kocsis Zoltán)