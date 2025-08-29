Dömötör Csaba: A Tisza szakértői progresszív adóemelést akarnak, milliók járnának rosszabbul + videó

„Olyan vehemenciával tagadják az adóemelési terveket, mint egyszeri Magyar Péter a felesége lehallgatását az Európai Parlamentben” – fogalmazott Dömötör Csaba Facebook-videójában.

Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Hozzátette: nemcsak a nyilvánosságra került dokumentumok hitelesek, hanem a Tisza saját emberei is több ízben utaltak a progresszív adózás bevezetésére.

A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett:

Magyar Péter már egy korábbi Partizán-interjúban is arról beszélt, hogy az adópolitikai kérdéseket nem ő dönti el, hanem a párt szakértői munkacsoportjai. Ezek között pedig több ismert baloldali közgazdász van, akik rendre a progresszív, többkulcsos adózás mellett érvelnek.

Felidézte Bod Péter Ákos mondatait, aki egy Tisza-fórumon a fiatalok adókedvezményének megszüntetéséről beszélt, és kritizálta az édesanyáknak járó szja-mentességet is. Felidézte, hogy Bod korábban Márki-Zay Péter stábjának is tagja volt, és ott is az egykulcsos adórendszer felszámolását sürgette.

Ugyanígy Petschnig Mária Zita több mint tíz éve támadja az egykulcsos adórendszert, valamint az anyáknak járó kedvezményeket. Magyar Bálint – akit Dömötör az SZDSZ szellemi örökösének nevezett – pedig „perverz újraelosztásnak” tartja az egykulcsos adót, míg az anyák adómentességét Bokros Lajost idézve „a világ gonoszságának” nevezte.

„Aki progresszív adózást akar, az adóemelést akar. A Tisza szakértőinek 80–90 százaléka ezt vallja”

– hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki szerint a Tisza-tervek között háromkulcsos szja-szabályozás is szerepel: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. Ez azt jelentené, hogy az átlagbér adóterhelése 15-ről 22 százalékra nőne, vagyis milliók fizetnének többet. Külön aggasztónak nevezte, hogy a fiatalok adókedvezménye is veszélybe kerülne, ha a Tisza elképzelései valóra válnának. „Erről persze nem beszélnek nyíltan” – jegyezte meg.

Dömötör Csaba kitért Tarr Zoltánra, Magyar Péter bizalmasára is, aki egy rendezvényen úgy fogalmazott: „Nem fogjuk nagyon nyilvánosságra hozni, nincs értelme.” Az államtitkár szerint ez tipikus Bajnai-korszakot idéző hozzáállás: „Akkor is letagadtak mindent, majd mindent megléptek. Azt mondták, hogy nem fog fájni, aztán nagyon fájt.”

„Nem akarjuk hagyni, hogy ez még egyszer megismétlődjön” – zárta gondolatait Dömötör Csaba.

Borítókép: Maguk között nyíltan beszélnek az szja-emelésről (Forrás: YouTube)