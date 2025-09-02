gyermekgyilkosságMiskeHorváth László

Horváth László: Egy életre börtönben a helye a miskei gyermekgyilkosnak

Horváth László kormánybiztos a miskei gyermekgyilkosság kapcsán részvétét fejezte ki az érintett családnak, kiemelte a rendőrség gyors intézkedését, és hangsúlyozta: az elkövetőnek egy életre börtönben a helye.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 15:36
a feltételezett miskei gyermekgyilkos elfogása Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amely egy családot és közösséget érhet, és őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak – írta a miskei kislány tragikus meggyilkolására reagálva Horváth László, országgyűlési képviselő és a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook-posztjában.

Kiemelte a rendőrség gyors és hatékony munkáját, amelynek köszönhetően sikerült rövid idő alatt elfogni a gyanúsítottat. Horváth László hangsúlyozta: 

aki ilyen bűntettet követ el, annak a helye egy életre a börtönben van. 

Felidézte, hogy az elmúlt években jelentősen szigorodtak a büntető törvénykönyv előírásai, különösen a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetében. A kormánybiztos hozzátette: 

a tragédiában felmerült a kábítószer szerepe is, ami szerinte újfent igazolja, hogy a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz és ártatlan életek elvesztéséhez is vezethet.

🖤Mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. 🖤Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és...

Posted by Horváth Laci on Tuesday, September 2, 2025

Amint, lapunk beszámolt már nem tudták megmenteni az életét annak a 22 hónapos kislánynak, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről. Hanna holttestét az esti órákban találták meg a Szekszárdi Kutató-Mentők.

 

add-square A miskei gyermekgyilkosság részeletei

Videón, ahogy elfogják a rendőrök a gyermekgyilkosság gyanúsítottját

A miskei gyermekgyilkosság részeletei 12 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu