Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amely egy családot és közösséget érhet, és őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak – írta a miskei kislány tragikus meggyilkolására reagálva Horváth László, országgyűlési képviselő és a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook-posztjában.
Horváth László: Egy életre börtönben a helye a miskei gyermekgyilkosnak
Horváth László kormánybiztos a miskei gyermekgyilkosság kapcsán részvétét fejezte ki az érintett családnak, kiemelte a rendőrség gyors intézkedését, és hangsúlyozta: az elkövetőnek egy életre börtönben a helye.
Kiemelte a rendőrség gyors és hatékony munkáját, amelynek köszönhetően sikerült rövid idő alatt elfogni a gyanúsítottat. Horváth László hangsúlyozta:
aki ilyen bűntettet követ el, annak a helye egy életre a börtönben van.
Felidézte, hogy az elmúlt években jelentősen szigorodtak a büntető törvénykönyv előírásai, különösen a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetében. A kormánybiztos hozzátette:
a tragédiában felmerült a kábítószer szerepe is, ami szerinte újfent igazolja, hogy a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz és ártatlan életek elvesztéséhez is vezethet.
Amint, lapunk beszámolt már nem tudták megmenteni az életét annak a 22 hónapos kislánynak, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről. Hanna holttestét az esti órákban találták meg a Szekszárdi Kutató-Mentők.
Árpád hídi gázolás: november végén folytatódik az ügy a bíróságon
Az elkövetők vitatják a vádat.
Nyilvános megemlékezést tartanak a hidegvérrel meggyilkolt miskei kislány emlékére
A rendőrök folyamatosan járőröznek a környéken, nehogy baj történjen.
