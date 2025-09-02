Horváth László: Egy életre börtönben a helye a miskei gyermekgyilkosnak

Kiemelte a rendőrség gyors és hatékony munkáját, amelynek köszönhetően sikerült rövid idő alatt elfogni a gyanúsítottat. Horváth László hangsúlyozta:

aki ilyen bűntettet követ el, annak a helye egy életre a börtönben van.

Felidézte, hogy az elmúlt években jelentősen szigorodtak a büntető törvénykönyv előírásai, különösen a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetében. A kormánybiztos hozzátette:

a tragédiában felmerült a kábítószer szerepe is, ami szerinte újfent igazolja, hogy a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz és ártatlan életek elvesztéséhez is vezethet.

🖤Mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. 🖤Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és... Posted by Horváth Laci on Tuesday, September 2, 2025

Amint, lapunk beszámolt már nem tudták megmenteni az életét annak a 22 hónapos kislánynak, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről. Hanna holttestét az esti órákban találták meg a Szekszárdi Kutató-Mentők.