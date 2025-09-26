Nem finomkodtak Az igazság órája legújabb adásában, az álhírbotrány volt a téma + videó

– A pofám leszakad – mondta a Szőlő utcai álhírbotrányról Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója az intézet stratégiai igazgatójával, Kovács Istvánnal beszélgetett az ügyről Az igazság órája extra kiadásában. A főigazgató a baloldali média felelősségére mutatott rá, szerinte a rágalomhadjáratuk egy okból történt: a Tisza-adó elkezdett ráégni Magyar Péterékre, ezért valamivel el kellett terelnie valamivel a közbeszéd irányát.

Kiemelte: május óta építették ezt a történetet a baloldali sajtón és influenszereken keresztül, aztán kiderült: a Szőlő utcai intézmény nem gyermekotthon, hanem javítóintézet, nincs sem kiskorú, sem politikusi érintettje az ügynek, ráadásul zajlik büntetőeljárás az intézmény volt vezetőjével szemben, de ellene is azért, mert nagykorú prostituáltakat futtatott. Vannak megnevezett infomátorok, például Kruslits Gábor és Káncz Csaba – ők pedig később bevallották a rendőrségnek, hogy nincs bizonyítékuk, csak szóbeszédeket hallottak.

A vizsgálati jelentés tételesen cáfol minden hazug állítást, majd a balos sajtó nem húzza be fülét-farkát, mint nyúl a lucernásban, hanem a rákosista stratégiát használva támad

– fogalmazott. Hozzátette: mindezek után pedig alkalmazzák azt a „leninista–rákosista” stratégiát is, amely szerint „vádold meg az ellenfelet azzal, amit te magad csinálsz”. Rámutatott: elkezdték erőltetni azt a narratívát, miszerint az egész botrány visszahull a Fideszre, mert valójában a jobboldal kezdte el általánosságban a rémhírterjesztésnek a metodikáját.

Szánthó Miklós hangsúlyozta: Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kocsis Máténak, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének teljesen igaza van abban, hogy ennek jogi megtorlás kell hogy legyen a következménye.

Kovács István viszont mint jelenséget vizsgálta az ügyet. Mint mondta, a kommunikációnak több szintje van, ma már az internetes tartalmak számítanak igazán. Szerinte nagyon erős, álprofilokkal folytatott gyűlölködés figyelhető meg ezeken a csatornákon, az álhírbotránytól függetlenül is, amelyek a baloldali média és politikusok hatására kiszabadult ezekről felületekről.