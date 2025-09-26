Rendkívüli

Nem finomkodtak Az igazság órája legújabb adásában, az álhírbotrány volt a téma + videó

– A vizsgálati jelentés tételesen cáfol minden hazug állítást, majd a balos sajtó nem húzza be fülét-farkát, mint nyúl a lucernásban, hanem a rákosista stratégiát használva támad – mutatott rá a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója az intézet stratégiai igazgatójával, Kovács Istvánnal beszélgetett az ügyről Az igazság órája extra kiadásában. A műsorban többek között azt fejtették ki, hogyan építette fel a balos sajtó és influenszersereg a Szőlő utcai álhírkampányt és miért hallgatták el a rágalmakat cáfoló vizsgálati jelentést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 16:42
– A pofám leszakad – mondta a Szőlő utcai álhírbotrányról Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója az intézet stratégiai igazgatójával, Kovács Istvánnal beszélgetett az ügyről Az igazság órája extra kiadásában. A főigazgató a baloldali média felelősségére mutatott rá, szerinte a rágalomhadjáratuk egy okból történt: a Tisza-adó elkezdett ráégni Magyar Péterékre, ezért valamivel el kellett terelnie valamivel a közbeszéd irányát. 

Kiemelte: május óta építették ezt a történetet a baloldali sajtón és influenszereken keresztül, aztán kiderült: a Szőlő utcai intézmény nem gyermekotthon, hanem javítóintézet, nincs sem kiskorú, sem politikusi érintettje az ügynek, ráadásul zajlik büntetőeljárás az intézmény volt vezetőjével szemben, de ellene is azért, mert nagykorú prostituáltakat futtatott. Vannak megnevezett infomátorok, például Kruslits Gábor és Káncz Csaba – ők pedig később bevallották a rendőrségnek, hogy nincs bizonyítékuk, csak szóbeszédeket hallottak. 

A vizsgálati jelentés tételesen cáfol minden hazug állítást, majd a balos sajtó nem húzza be fülét-farkát, mint nyúl a lucernásban, hanem a rákosista stratégiát használva támad

– fogalmazott. Hozzátette: mindezek után pedig alkalmazzák azt a „leninista–rákosista” stratégiát is, amely szerint „vádold meg az ellenfelet azzal, amit te magad csinálsz”. Rámutatott: elkezdték erőltetni azt a narratívát, miszerint az egész botrány visszahull a Fideszre, mert valójában a jobboldal kezdte el általánosságban a rémhírterjesztésnek a metodikáját. 

Szánthó Miklós hangsúlyozta: Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kocsis Máténak, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének teljesen igaza van abban, hogy ennek jogi megtorlás kell hogy legyen a következménye. 

Kovács István viszont mint jelenséget vizsgálta az ügyet. Mint mondta, a kommunikációnak több szintje van, ma már az internetes tartalmak számítanak igazán. Szerinte nagyon erős, álprofilokkal folytatott gyűlölködés figyelhető meg ezeken a csatornákon, az álhírbotránytól függetlenül is, amelyek a baloldali média és politikusok hatására kiszabadult ezekről  felületekről. 

Szerinte az újdonság, hogy ez a fajta suttogó propaganda bekerült a közbeszéd egyes szegmenseibe, tehát a névtelen gyűlölködés eléri a hírek szintjét. – Itt megkerülhetetlen Magyar Péter és a Tisza Párt szerepe, mert például a zebrás ügynél is ugyanezt láttuk – emlékeztetett Kovács István. 

A műsor további részében – többek között – kifejtették, ki kezdte el terjeszteni azt, hogy „Zsolti bácsi” és miért hallgatták el a rágalmakat cáfoló vizsgálati jelentést. Az igazság órája című műsor extra kiadása alább tekinthető meg.

 

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és az intézet stratégiai igazgatója, Kovács István (Forrás: YouTube)


