Így érzi magát Szentkirályi Alexandra a DPK-találkozón

„Fantasztikus a hangulat a Női és a Budapesti DPK standjainál! Ne hagyjátok ki, gyertek igyunk egy jó kávét, beszélgessünk!” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke és a Női Digitális Polgári Kör egyik alaptó tagja a Papp László Sportarénából, a digitális polgári körök első országos találkozójáról jelentkezett egy képgalériával.

Az országos rendezvény 12 órakor kezdődött, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készültek.

A színpadon mások mellett Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.