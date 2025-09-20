Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Női Digitális Polgári KörSzentkirályi AlexandraPapp László Budapest Sportaréna

Így érzi magát Szentkirályi Alexandra a DPK-találkozón

Fantasztikus a hangulat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 15:44
„Fantasztikus a hangulat a Női és a Budapesti DPK standjainál! Ne hagyjátok ki, gyertek igyunk egy jó kávét, beszélgessünk!” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke és a Női Digitális Polgári Kör egyik alaptó tagja a Papp László Sportarénából, a digitális polgári körök első országos találkozójáról jelentkezett egy képgalériával.

Az országos rendezvény 12 órakor kezdődött, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készültek.

A színpadon mások mellett Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


