„Róka Rékákkal és Dálnoki Áronokkal nem lehet választást nyerni” – kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt egy szimpatizánsa

Az interneten is kiakadtak a Magyar Péter szimpatizánsai mert nincsenek igazi szakértők a Tisza Pártban – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A Reddit elnevezésű közösségi oldalon a Tisza Párt szimpatizánsai rendszeresen osztják meg gondolataikat. A Mandiner itt akadt rá egy bejegyzéshez fűzött hozzászólásra, amelyben Magyar Péteréket erős kritikákkal illette a szakértők hiánya miatt.

A Reddit elnevezésű közösségi oldalon is kiakadtak a tiszás szimpatizánsok Magyar Péter emberei miatt (Forrás: Reddit/Mandiner)

„Róka Rékákkal, meg olyan zavaros hátterú gazdasági »szakemberekkel« mint Dálnoki Áron, nem lehet választást nyerni (b…szki, valaki úgy ír gazdasági progarmot, hogy soha egy normális munkahelye se volt, se publikációk, se tanulmányok, se minisztériumi, se multis tapasztalat, csak valami vadászbolt, meg ilyen zavaros céges ügyek… es sajnos ma a Tisza kemény magját ilyen furcsa alakok jelentik…) …Nem sikerul kiállítani egy komolyan vehető csatársort (nem és nem, Dálnoki Áronok, Csatári Ernők, Róka Rékák nem kormánykápes »szakemberek«), akkor sajnos cseszhetjük ezt és kapunk a nyakunkba egy újabb Fidesz-kétharmadot…” – fogalmazott a szimpatizáns.