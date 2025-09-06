Rendkívüli

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

„Róka Rékákkal és Dálnoki Áronokkal nem lehet választást nyerni” – kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt egy szimpatizánsa

Újabb tiszás szimpatizáns fakadt ki, kemény kritikával illette Magyar Péteréket a szakmaiatlanságuk miatt. A Reddit elnevezésű közösségi oldalon az egyik felhasználó azt írta, Róka Rékákkal, meg olyan zavaros hátterű gazdasági „szakemberekkel” mint Dálnoki Áron, nem lehet választást nyerni”. Magyar Péter szakértőként alkalmazott embere legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy azt mondta, nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. Ezzel megerősítette azt, amit korábban Tarr Zoltán is mondott: előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Az interneten is kiakadtak a Magyar Péter szimpatizánsai mert nincsenek igazi szakértők a Tisza Pártban – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A Reddit elnevezésű közösségi oldalon a Tisza Párt szimpatizánsai rendszeresen osztják meg gondolataikat. A Mandiner itt akadt rá egy bejegyzéshez fűzött hozzászólásra, amelyben Magyar Péteréket erős kritikákkal illette a szakértők hiánya miatt.

A Reddit elnevezésű közösségi oldalon is kiakadtak Magyar Péterék tervezett adóemelése miatt (Forrás: Reddit/Mandiner)
A Reddit elnevezésű közösségi oldalon is kiakadtak a tiszás szimpatizánsok Magyar Péter emberei miatt (Forrás: Reddit/Mandiner)

„Róka Rékákkal, meg olyan zavaros hátterú gazdasági »szakemberekkel« mint Dálnoki Áron, nem lehet választást nyerni (b…szki, valaki úgy ír gazdasági progarmot, hogy soha egy normális munkahelye se volt, se publikációk, se tanulmányok, se minisztériumi, se multis tapasztalat, csak valami vadászbolt, meg ilyen zavaros céges ügyek… es sajnos ma a Tisza kemény magját ilyen furcsa alakok jelentik…) …Nem sikerul kiállítani egy komolyan vehető csatársort (nem és nem, Dálnoki Áronok, Csatári Ernők, Róka Rékák nem kormánykápes »szakemberek«), akkor sajnos cseszhetjük ezt és kapunk a nyakunkba egy újabb Fidesz-kétharmadot…” – fogalmazott a szimpatizáns.

Dálnoki Áron és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
Dálnoki Áron és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A hozzászólásban példaként megemlíti Róka Rékát, de kiemelt figyelmet szentel Dálnoki Áronnak, a Tisza Párt egyik gazdasági koordinátorának is. Magyar Péter szakértőként alkalmazott embere legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adóterve körüli botránya kapcsán azt mondta egy utcafórumon: nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. 

Adóemelést tervez a Tisza Párt

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Dálnoki Áron is ezt erősítette meg elszólásával és mindezek fényében kezd kirajzolódni a Tisza Párt politikai stratégiája: a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


