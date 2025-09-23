Tisza-adóTisza PártmezőgazdaságNemzeti Agrárgazdasági KamaraMagyar Péter

Magyar Péterék adóemelésének a gazdák is meginnák a levét + videó

Ha a Tisza Párt győzne és beváltaná a terveit, az adóemelését, az kihatna az élelmiszerárakra és a fogyasztókra is – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Papp Zsolt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke figyelmeztetett: Magyar Péterék azoknak az embereknek vennének ki pénzt a zsebéből, akik szorgos kétkezi munkájukkal a mindennapi betevőért dolgoznak, ráadásul biztosítják a jó minőségű, elérhető magyar élelmiszert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:06
– Ma közel 200 ezer ember dolgozik a mezőgazdaságban alkalmazottként és további több tízezer vállalkozóként. A Tisza Párt adóemelési terve rendkívül negatívan érintené a gazdatársadalmat – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Papp Zsolt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke hangsúlyozta: azoknak az embereknek venne ki pénzt a zsebéből a Tisza, akik szorgos kétkezi munkájukkal a mindennapi betevőért dolgoznak, ráadásul biztosítják a jó minőségű, elérhető magyar élelmiszert. 

Ha a Tisza Párt győzne és beváltaná a terveit, az adóemelését, az kihatna az élelmiszerárakra, a fogyasztókra. Nehéz helyzetbe hozná a magyar lakosságot. Kiállunk a magyar gazdatársadalomért, itthon is és Brüsszelben is képviseljük őket

– emelte ki a kamara elnöke.

 

Adóemeléseket vezetnének be Magyar Péterék

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

