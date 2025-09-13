Fidesz-KDNPharcosok klubjaMenczer Tamás

Menczer Tamás: Harcolnunk kell az igazságért

Nyolcszáz résztvevőt várnak Sátoraljaújhelyre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 15:03
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
– Minden eddigi időszaknál indokoltabb az, amit a Harcosok Klubjában mondunk, harcolnunk kell az igazságért és a hazugság ellen – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Sátoraljaújhelyen. Menczer Tamás úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben. Rámutatott, azt hogy hazudnak nem mi mondjuk, hanem maga az alelnök, Tarr Zoltán, amikor elmondta, hogy az szja-t meg akarják emelni.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyilatkozik a sajtónak a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvénye, a Polgári Piknik helyszínén Kötcsén 2025. szeptember 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Menczer Tamás szerint fontos elmondani, hogy jelenleg 15 százalék a személyi jövedelemadó (szja) Magyarországon, amit a Tisza Párt 22 és 33 százalékra akar emelni és már bruttó 400 ezer forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának. Tudjuk, hogy az áfát nem fogják csökkenteni, hazugság, ezt maga a kabinetvezetőjük, Dálnoki Áron gazdasági szakember mondta el – tette hozzá a kommunikációs igazgató. Jelezte, a jelenleg kilencszázalékos társasági adót is 25 százalékra emelné a Tisza, valamint a tőkejövedelmeket is brutálisan megadóztatnák.

Tudjuk, hogy le akarnak válni az orosz gázról, ez a rezsiárakat három és félszeresre emelné, le akarnak válni az orosz olajról, ez pedig ezerforintos benzint jelentene

– emelte ki Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató elmondta, Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubjának tagjai számára tartanak edzőtábort és mintegy 800 résztvevőt várnak. Közölte, óriási volt a túljelentkezés az első ilyen jellegű találkozóra, és a későbbiekben is tartanak majd ilyen összejöveteleket.

A kommunikációs igazgató kiemelte: az elmúlt napok történései a lehető legjobban megmutatták, hogy jelmondatuk, a „Harcolunk az igazságért, harcolj a hazugság ellen” mennyire igaz és mekkora szükség van rá. Menczer Tamás a sajtótájékoztatón elmondta, úton Sátoraljaújhely felé egy benzinkúton tőle is megkérdezte egy férfi, hogy él még? Ez a fajta magatartás elfogadhatatlan, a Fidesz–KDNP politikusai egyöntetűen elítélik az erőszakot, az arra való felhívást és annak bagatellizálását is. Ezt várják el a politikai ellenfeleiktől is.

A politika egy verseny, egy küzdelem, ha úgy tetszik, egy harc, de egy politikai harc. Sokan vívjuk, én is, de soha sem jutott az eszembe, hogy a politikai ellenfelem halálát kívánnám

– húzta alá Menczer Tamás.


