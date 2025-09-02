Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya + videó

A Tisza-adóval kevesebb pénz maradna az embereknél, ami egy váratlan kiadás esetén komoly gondokat okozhat a családoknál.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 15:21
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Elromlott a kazán? Cserélni kell a Swiftet? Vagy a gyerekek új telefonért könyörögnek? Ha jön a Tisza-adó, ezek mind sokkal nehezebben megoldható kihívások lesznek – jelezte Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: egy átlagos fővárosi fizetésnél Magyar Péterék szja-emelése évente 356 ezer forintot venne átlagosan a budapestiektől.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezt a sztorit már ismerjük és nem kérünk belőle

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya, a Fidesz pedig az adókedvezmények pártja.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

