Dömötör Csaba: A nemzetközi liberális média- és politikai elit hozzáállása Békemenetek óta ugyanaz

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben jelezte, hogy a „liberális médiaelit” tudatosan hallgat a magyarországi Békemenetekről és a magyar emberek valós véleményéről.

Forrás: Facebook2025. 10. 23. 18:17
Ez az a kép, amelyet nem fogunk látni a nemzetközi lapokban. Sem a Politicóban, sem a New York Timesó-ban, sem a Guardianben – kezdte a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Dömötör Csaba.

Az Európai Parlamentből is látszik! – írta a Békemenetről Dömötör Csaba Fotó: Dömötör Csaba Facebook-oldala

Szerinte a nemzetközi média és politikai elit évek óta ugyanazzal a hozzáállással tekint Magyarországra: figyelmen kívül hagyják a demokratikus valóságot, és nem hajlandók elismerni, hogy a magyar kormány mögött valódi társadalmi támogatás áll.

A nemzetközi liberális média- és politikai elit hozzáállása Békemenetek óta ugyanaz. Egész egyszerűen nem engedik át a demokrácia valóságát. Azt, hogy a mi politikai közösségünk nem lottón nyerte a kormányzás lehetőségét, hanem tömegek felhatalmazásából

 – fogalmazott Dömötör.

A politikus szerint nemcsak a magyar kormány demokratikus legitimációját hallgatják el, hanem azt is, hogy a magyar – és szerinte sok más európai – ember miért utasítja el a háborút.

„Azt a valóságból fakadó tényt is blokkolják a nemzetközi nyilvánosságban, hogy a magyarok (és az európaiak) többsége nem valamiféle unalmasan harsogott oroszbarátságból nem akar háborút, hanem azért, mert a 20. század tragédiák sorozatán keresztül mutatta meg, hogy az mivel jár” – írta a fideszes EP-képviselő. 

Dömötör hozzátette: ha a „fősodratú nyilvánosság” el is hallgatja ezeket a képeket, ők gondoskodni fognak róla, hogy az üzenet minél több emberhez eljusson.

„Szóval ezt a képet hiába is keresitek majd a nemzetközi fősodratú nyilvánosságban. Mi majd azért teszünk róla, hogy mégis sokakhoz eljusson. Mint ahogy a képek legfontosabb üzenete is: Legyen béke!” – zárta bejegyzését a politikus. 

Borítókép: Legyen béke – üzeni a fotó  (Fotó: Dömötör Csaba/Facebook)


