Dömötör Csaba: A nemzetközi liberális média- és politikai elit hozzáállása Békemenetek óta ugyanaz

Ez az a kép, amelyet nem fogunk látni a nemzetközi lapokban. Sem a Politicóban, sem a New York Timesó-ban, sem a Guardianben – kezdte a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Dömötör Csaba.

Az Európai Parlamentből is látszik! – írta a Békemenetről Dömötör Csaba Fotó: Dömötör Csaba Facebook-oldala

Szerinte a nemzetközi média és politikai elit évek óta ugyanazzal a hozzáállással tekint Magyarországra: figyelmen kívül hagyják a demokratikus valóságot, és nem hajlandók elismerni, hogy a magyar kormány mögött valódi társadalmi támogatás áll.

A nemzetközi liberális média- és politikai elit hozzáállása Békemenetek óta ugyanaz. Egész egyszerűen nem engedik át a demokrácia valóságát. Azt, hogy a mi politikai közösségünk nem lottón nyerte a kormányzás lehetőségét, hanem tömegek felhatalmazásából

– fogalmazott Dömötör.

A politikus szerint nemcsak a magyar kormány demokratikus legitimációját hallgatják el, hanem azt is, hogy a magyar – és szerinte sok más európai – ember miért utasítja el a háborút.

„Azt a valóságból fakadó tényt is blokkolják a nemzetközi nyilvánosságban, hogy a magyarok (és az európaiak) többsége nem valamiféle unalmasan harsogott oroszbarátságból nem akar háborút, hanem azért, mert a 20. század tragédiák sorozatán keresztül mutatta meg, hogy az mivel jár” – írta a fideszes EP-képviselő.