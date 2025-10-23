BékemenetOrbán Viktorminiszterelnök békemenetMagyarország

Összegyűjtöttünk minden hasznos információt a Békemenetről

Soha nem látott részvételre számítanak a szervezők a mai Békemeneten. A gyülekező 9-kor kezdődik reggel, az Elvis Presley téren, innen indulnak majd a résztvevők a Kossuth tér felé. A CÖF-CÖKA szerint a mostani menet a magyar nemzet békepárti üzenetének megerősítéséről és a kormány politikájának támogatásáról szól. Orbán Viktor ünnepi beszéde 13 órakor kezdődik a Kossuth téren.

Munkatársunktól
2025. 10. 23. 8:48
Fotó: Kurucz Árpád
Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án, ami ismét megerősítheti a kormány politikájának a helyességét. A Békemenet gyülekezője 9 órakor kezdődik a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. A parlament előtt pedig Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond beszédet.

békemenet
Az október 23-i Békemenet útvonala (Grafika: Magyar Nemzet)

Hatalmas a Békemenet tétje

A békemenetet szervező CÖF–CÖKA sajtótájékoztatóján Bayer Zsolt, lapunk publicistája elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú rendezvény. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk.

Európa vezetői szinte mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott.

Békemenet, 20240601 Budapest A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenete Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Mindig rengetegen vesznek részt a Békemeneten (Fotó: Mirkó István)

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani.

Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen

– húzta alá.

Mit jelezhet előre a Békemenet? 

Jellemző, hogy a Békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a nagyszámú résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így aztán fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a Békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

A miniszterelnök kedden a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében tudatta, hogy már készül az ünnepi beszéde: fejben már alakul, lassan tollra és papírra veti a gondolatait. Azóta ez természetesen már meg is történt.

Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

Egy másik bejegyzésben a kormányfő jelezte, hogy most mindennél fontosabb a béke melletti kiállás.

Október 23-án csatlakozz te is a Békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: 

legyünk ott minél többen.

A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten

– írta egy másik bejegyzésben a kormányfő.

A Békemenet mellett a brüsszeli, globalista érdekeket képviselő Magyar Péter a Hősök terére hívta támogatóit, pont oda, ahol 2021. október 23-án a Gyurcsány–Márki-Zay-féle összefogás tartott rendezvényt a kormányváltás reményében.

A CÖF–CÖKA szervezésében zajló békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette 

minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. 

A mostani egyébként már a 11. Békemenet lesz, és a negyedik, melyet a forradalom emléknapján tartanak. 2021-ben például a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorba torkolló megmozdulások útvonalán haladt a nyolcadik Békemenet. A rendezvényen akkor is több százezren voltak, a végén pedig a hagyományokhoz illően Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)

add-square Békemenet 2025

Az egész ország megmozdult: a legtávolibb tájakról már korán reggel útra keltek a Békemenetre

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Tényleg mindig van lejjebb

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ezúttal a külhoni magyar gyerekeket vette célba.

