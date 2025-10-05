Váradi Paszkálnál is házkutatást tartott a rendőrség a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében

Miután korábban Juhász Péternél és Káncz Csabánál is megjelentek a hatóságok, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai ezúttal Váradi Paszkál otthonában foglaltak le adathordozókat. A nyomozás alapja „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja”.

Mint ismeretes, Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése miatt a múlt héten rendőrök jelentek meg Káncz Csaba otthonában, és lefoglalták a számítógépét, majd a héten ügyészek foglalták le Juhász Péter számítógépét és mobiljait is.

Pénteken a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Váradi Paszkálnál is adathordozókat, telefont foglaltak le.

A neki átadott határozatban az szerepel, hogy „nagy nyilvánosság előtt jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt” nyomoznak, írta meg az Index.

„Csináltam egy videóinterjút Juhi »Zsolt bácsis« felvétele után. Ez egy tíz évvel ezelőtt meggyilkolt prostihoz kötődik, akit annak idején kapcsolatba hoztak egy magas rangú kormánypárti politikussal. Lényegében az apja ebben az interjúban megnevezte ezt a személyt. Ennek kapcsán pár nappal később valamilyen magyar kormányzati szerv letiltotta ezt a videót YouTube-ról, nem törölték, hanem az elérését korlátozták Magyarországon” – mondta Váradi Paszkál.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, pénteken a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség épületében hallgatták ki Juhász Pétert, akinél korábban házkutatást tartottak, és adathordozókat foglaltak le. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – bizonyítékokat foglalt le Juhásztól.

Az erről szóló ügyészségi közlemény szerint a külön erre a célra létrehozott nyomozócsoport „intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról”.

Puzsér Róbert erre reagálva hirdetett vasárnap délutánra egy, az álhírgyárosok melletti tüntetést, ahol felszólal a még a nevét is hamisító Látó János is.

Kocsis Máté élesen bírálta Juhász Pétert és támogatóit. A Fidesz frakcióvezetője szeretné, ha a megmondóember a vasárnapi uszító és gyűlölködő ankéton megkérdezné Látó Jánost és Juhász Pétert az ország gondolkodó részének nevében, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofilügyben, akkor miért nem tettek feljelentést?

Kocsis Máté emlékeztet: Látó János nem tett feljelenést, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki állítólagos történetüket, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. De Juhász Péter sem tett semmilyen lépést a hatóságok felé, pedig hetek óta tényként hivatkozik Látó állításaira.