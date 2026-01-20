programtámogatásKoncz Zsófialakáshitelközszféra

Még éjfélig kérhető a milliós támogatás + videó

Fontos határidőre figyelmeztetett a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia közölte: éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük egymillió forintos elengedését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 20. 12:51
Home Key in Door Lock – Security, New Home, Real Estate Concept, Renting, Property Access 2633872739
A közszférában dolgozók ma éjfélig igényelhetik az egymillió forintos támogatást a már meglévő lakáshitelükhöz – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia.

Budapest, 2026. január 10. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízió kedd reggeli műsorában elmondta: aki januárban igényli a támogatást, már februárban akár egy összegben megkaphatja a nettó egymillió forintot a 2026. január 1. előtt felvett lakáshitelének csökkentésére.

Hozzátette: 

a program ezután is folytatódik, onnantól a jövőbeli hitelekhez lehet felhasználni önerőként, vagy a január 1. után igényelt hitelek havi törlesztését segíti a kormány.

Az államtitkár egyedülállónak nevezte ezt az otthontámogatási formát, mert kombinálható a korábbi intézkedésekkel, és széles kört érint, azokat, akik „nap mint nap a közért tesznek”.

 

A kormány támogatja a magyar családokat

Az otthontámogatások 2015-ben a csokkal indultak, és tavaly szeptember 1-jén teljesedtek ki a „rendszerváltás óta nem látott mértékű támogatással”, az Otthon start programmal – idézte fel Koncz Zsófia. Beszélt arról is, hogy a 30 év alatti édesanyák szja-mentességéről és a családi adókedvezményről minden év elején nyilatkozni kell, a többgyermekes – 40 év alatti kétgyermekes és valamennyi háromgyermekes – édesanyák esetében azonban elég egyszer kérni az szja-mentességet, és az onnantól akár élete végéig jár az illetőnek. 

A családi adókedvezmény is duplázódott januártól, ez egymillió családot érint,

és „új korszakot nyit az édesapák számára is”, hiszen ha valahol az anya szja-mentes lett, akkor az adókedvezményt az apa veheti igénybe – mondta.

Az államtitkár aláhúzta: a NAV honlapján minden információ megtalálható, egy Anyácska nevű nyomtatvánnyal egyszerre igényelhető az szja-mentesség és a családi adókedvezmény.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valaki most nem nyilatkozik,

az adóbevalláskor visszamenőleg is megkapható a kedvezmény.

 

Egyedülálló a magyar családi adórendszer

Koncz Zsófia a Kossuth rádió reggeli műsorában arról beszélt, olyan komplex családi adórendszert dolgoztak ki, „amely sehol máshol a világon nem létezik”.

Idén a GDP  öt százalékát, 4802 milliárd forintot fordítanak a családokra; de a családi adókedvezmény 2011-es visszavezetése óta ötezermilliárd forintot hagytak a családoknál

– hangsúlyozta.

Az államtitkár elmondta, az Európai Bizottság támadja emiatt a magyar kormányt.

Brüsszelnek kell a pénz a háborúra, amire viszont a magyar kormány nem akar költeni, ezért is óriási a választás tétje – húzta alá Koncz Zsófia.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


