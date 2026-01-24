magyar péterdeák dánielorbán viktorkaposvár

Orbán Viktor a választókkal találkozik és válaszol a kérdéseikre, amíg Magyar Péter egy sötét stúdióban ül + videó

Deák Dániel gyorselemzése.

2026. 01. 24. 20:25
Orbán Viktor miniszterelnök Kaposváron bemutatta a nemzeti petíciós ívet Fotó: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három szempont alapján értékelte a szombati napot Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, Magyar Péter korábban azt ígérte, az országjárás során követni fogja Orbán Viktort.

Miskolc után most Kaposvárra sem követte, hiszen a tavalyi év során kínosan kevesen voltak a vidéki rendezvényein, így ő is belátta, nem érdemes folytatnia, hiszen úgyis Orbán Viktor győz. És igen, Orbán Viktort Kaposváron is telt ház fogadta

– mondta Deák Dániel. Az elemző rámutatott, az országjárás folytatása helyett Magyar Péter inkább bemutatott egy újabb globalistát a pártjában, Orbán Anitát. Hangsúlyozta, a Brüsszel-párti új tiszás politikus közös szervezetben ül a Soros család tagjaival, illetve Bajnai Gordonnal, emellett támadja az orosz energiavásárlást is. Így sok képzelőerő nem kell ahhoz, hogy belássuk, ő bizony nem a magyar érdekeket képviselné. Ezzel szemben Orbán Viktor a mai gyűlésen is világosan fogalmazott: ki kell maradni a háborúból.

Deák Dániel ugyancsak fontos szempontnak nevezte, hogy Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott. Beszélt a választókkal és válaszolt a kérdéseikre. Eközben Magyar Péter csak egy sötét stúdióban üldögélt a legújabb globalista szerzeményével.

Összefoglalva tehát, míg Orbán Viktor telt ház előtt tartott gyűlést Kaposváron, ahol kiállt a magyar érdekek mellett és az emberekkel beszélgetett, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban mutatta be a legújabb szerzeményét, aki ahhoz a Bajnai-féle globalista elithez tartozik, amiből a magyar választók többsége nem kér. Ezek alapján bizony a mai napot sem Magyar Péter nyerte.

– jelentette ki Deák Dániel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu