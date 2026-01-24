Orbán Viktor a választókkal találkozik és válaszol a kérdéseikre, amíg Magyar Péter egy sötét stúdióban ül + videó

Három szempont alapján értékelte a szombati napot Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, Magyar Péter korábban azt ígérte, az országjárás során követni fogja Orbán Viktort.

Miskolc után most Kaposvárra sem követte, hiszen a tavalyi év során kínosan kevesen voltak a vidéki rendezvényein, így ő is belátta, nem érdemes folytatnia, hiszen úgyis Orbán Viktor győz. És igen, Orbán Viktort Kaposváron is telt ház fogadta

– mondta Deák Dániel. Az elemző rámutatott, az országjárás folytatása helyett Magyar Péter inkább bemutatott egy újabb globalistát a pártjában, Orbán Anitát. Hangsúlyozta, a Brüsszel-párti új tiszás politikus közös szervezetben ül a Soros család tagjaival, illetve Bajnai Gordonnal, emellett támadja az orosz energiavásárlást is. Így sok képzelőerő nem kell ahhoz, hogy belássuk, ő bizony nem a magyar érdekeket képviselné. Ezzel szemben Orbán Viktor a mai gyűlésen is világosan fogalmazott: ki kell maradni a háborúból.

Deák Dániel ugyancsak fontos szempontnak nevezte, hogy Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott. Beszélt a választókkal és válaszolt a kérdéseikre. Eközben Magyar Péter csak egy sötét stúdióban üldögélt a legújabb globalista szerzeményével.

Összefoglalva tehát, míg Orbán Viktor telt ház előtt tartott gyűlést Kaposváron, ahol kiállt a magyar érdekek mellett és az emberekkel beszélgetett, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban mutatta be a legújabb szerzeményét, aki ahhoz a Bajnai-féle globalista elithez tartozik, amiből a magyar választók többsége nem kér. Ezek alapján bizony a mai napot sem Magyar Péter nyerte.

– jelentette ki Deák Dániel.