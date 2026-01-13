Így áll most a Fidesz és a Tisza az Úr és a választók színe előtt – foglalta össze Boros Bánk Levente a közösségi oldalán. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a bejegyzésében összegyűjtötte, hogyan áll most a két párt a választási kampány kezdetén.

Magyar Péter. Fotó: Polyák Attila

Az elemző hat pontban mérte össze, hogy a két párt milyen helyzetben áll rajtvonalhoz április 12-én a választásokon.

Első pontként kiemelte, hogy amíg a Fidesz jelöltjeit ismerjük, addig a Tiszáéit nem.

A második pontban rámutatott, hogy amíg a kormánypártok biztos jövőt ígérnek, addig baloldali kihívójuk bizonytalant. A harmadik pontban kitért a két pártok támogatottságára, és emlékeztetett a Nézőpont Intézet friss felmérésére, amelyből kiderült, hogy

a Fidesz 47 százalékkal vezet a negyven százalékon lévő Tiszával szemben.

A negyedik pontban jelezte, hogy amíg a Fidesz magabiztos, addig a Tiszát hitehagyottság jellemzi.

Az ötödik pontban rámutatott, hogy április 12-én a független Fidesz és az alárendelt Tisza Párt fog megmérkőzni.

Végül a hatodik pontban elmondta azt a két utat, amelyek közül az embereknek választaniuk kell: béke, amely mellett a Fidesz áll; vagy a háború, amit a Tisza Párt hozna el.