békéscsabaHáborúellenes Gyűlésdeák dánielVálasztás 2026rendezvényorbán viktorfideszMagyar Péter

Kampányindító Békéscsabán: Orbán Viktor ismét nézői kérdésekre válaszol a háborúellenes gyűlésen

Orbán Viktor Békéscsabán rúgja be a hivatalos kampányidőszakot – írta Deák Dániel a szombati háborúellenes gyűlésről. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kitért arra is, hogy a rendezvényen szó lesz az ukrán zsarolásról és a Béketanács washingtoni találkozójáról is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 8:32
DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kifejezetten izgalmas időszakban kerül sor a háborúellenes gyűlésre Békéscsabán , ahol Orbán Viktor ismét a nézők kérdéseire válaszol – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze az elmúlt és elkövetkező napok legfontosabb történéseit.

Szombathely, 2026. február 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 

Ezek az események nagy újításnak számítanak a kampányban, eddig Amerikában láttunk csak hasonló színvonalú gyűléseket,

Magyarországon példa nélküliek ezek a rendezvények, amelyen kérdezni is lehet a miniszterelnököt, aki részletesen válaszol a belpolitikai és külpolitikai kérdésekre egyaránt

– mutatott rá az elemző.

Úgy folytatta, elindult a hivatalos kampányidőszak,

ötven nappal vagyunk a választás előtt, ma kezdődik az aláírásgyűjtés, beléptünk a mozgósítási szakaszba.

Ebben az időszakban ezeknek a rendezvényeknek kifejezetten nagy szerepük van, hiszen kijelölik a választás tétjét és elmondják a választóknak, hogy miért érdemes elmenniük szavazni és miért előnyösebb számukra, ha a Fideszre szavaznak – fejtette ki Deák Dániel.

A hét legfontosabb politikai témáját, az ukrán zsarolást úgy ítélte meg, hogy az ukránok nem indítják újra politikai okokból a Barátság kőolajvezetéket, ezzel akarják zsarolni Magyarországot. Erre Orbán Viktor határozott válaszlépéseket tett, leállította a dízelszállítást Ukrajnába, továbbá blokkolja Ukrajna uniós finanszírozását is.

Deák Dániel leszögezte: Brüsszel és Kijev összejátszik a kérdésben, ráadásul Magyar Péter is támogatja ezeket a lépéseket, az ő hatalomba jutását akarják támogatni egy ellátási hiány előidézésével.

Donald Trump elismerően beszélt Orbán Viktorról
Donald Trump és Orbán Viktor a Béketanács ülésén (Fotó: AFP)

A Béketanács alakuló ülésére is kitért az elemző, jelezve: fontos esemény volt a héten a washingtoni találkozó, amelyen Donald Trump amerikai elnök ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Ez világosan kijelöli a különbséget Magyar Péter és közte:

míg a Tisza vezetője a háborúpárti brüsszeli elit embere, addig Orbán Viktor szövetségesei azok, akik mielőbbi békét akarnak teremteni Ukrajnában.

Végül megjegyezte, Magyar Péter tavaly még azt ígérte, hogy követi Orbán Viktor országjáró eseményeit, ugyanakkor ezt idén teljesen elhagyta. Ennek oka, hogy míg Orbán Viktor telt ház előtt beszélt, addig rá alig voltak kíváncsiak, kínosan kevesen jelentek meg a rendezvényein. Így a további kudarcélmény elkerülése érdekében már inkább nem követi a miniszterelnököt – emlékeztetett az elemző.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Mirkó István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu