Kampányindító Békéscsabán: Orbán Viktor ismét nézői kérdésekre válaszol a háborúellenes gyűlésen

Kifejezetten izgalmas időszakban kerül sor a háborúellenes gyűlésre Békéscsabán , ahol Orbán Viktor ismét a nézők kérdéseire válaszol – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze az elmúlt és elkövetkező napok legfontosabb történéseit.

Ezek az események nagy újításnak számítanak a kampányban, eddig Amerikában láttunk csak hasonló színvonalú gyűléseket,

Magyarországon példa nélküliek ezek a rendezvények, amelyen kérdezni is lehet a miniszterelnököt, aki részletesen válaszol a belpolitikai és külpolitikai kérdésekre egyaránt

– mutatott rá az elemző.

Úgy folytatta, elindult a hivatalos kampányidőszak,

ötven nappal vagyunk a választás előtt, ma kezdődik az aláírásgyűjtés, beléptünk a mozgósítási szakaszba.

Ebben az időszakban ezeknek a rendezvényeknek kifejezetten nagy szerepük van, hiszen kijelölik a választás tétjét és elmondják a választóknak, hogy miért érdemes elmenniük szavazni és miért előnyösebb számukra, ha a Fideszre szavaznak – fejtette ki Deák Dániel.

A hét legfontosabb politikai témáját, az ukrán zsarolást úgy ítélte meg, hogy az ukránok nem indítják újra politikai okokból a Barátság kőolajvezetéket, ezzel akarják zsarolni Magyarországot. Erre Orbán Viktor határozott válaszlépéseket tett, leállította a dízelszállítást Ukrajnába, továbbá blokkolja Ukrajna uniós finanszírozását is.

Deák Dániel leszögezte: Brüsszel és Kijev összejátszik a kérdésben, ráadásul Magyar Péter is támogatja ezeket a lépéseket, az ő hatalomba jutását akarják támogatni egy ellátási hiány előidézésével.

Donald Trump és Orbán Viktor a Béketanács ülésén (Fotó: AFP)

A Béketanács alakuló ülésére is kitért az elemző, jelezve: fontos esemény volt a héten a washingtoni találkozó, amelyen Donald Trump amerikai elnök ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Ez világosan kijelöli a különbséget Magyar Péter és közte:

míg a Tisza vezetője a háborúpárti brüsszeli elit embere, addig Orbán Viktor szövetségesei azok, akik mielőbbi békét akarnak teremteni Ukrajnában.

Végül megjegyezte, Magyar Péter tavaly még azt ígérte, hogy követi Orbán Viktor országjáró eseményeit, ugyanakkor ezt idén teljesen elhagyta. Ennek oka, hogy míg Orbán Viktor telt ház előtt beszélt, addig rá alig voltak kíváncsiak, kínosan kevesen jelentek meg a rendezvényein. Így a további kudarcélmény elkerülése érdekében már inkább nem követi a miniszterelnököt – emlékeztetett az elemző.