Ismét pénzért kuncsorog Magyar Péter

Ezúttal a kampányra, egész pontosan plakátok és molinók gyártására kér költőpénzt támogatóitól a Tisza Párt elnöke. Egy, a párt támogatóinak írt körlevélben a tiszások azt írták,

ha szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a plakátok és molinók elkészüljenek, fogadj örökbe pár utcát, egy környéket vagy egy települést.

Forrás: Magyar Nemzet

A megkeresés szerint a gyártási költségek támogatásában kérik a tiszások az elkötelezett támogatóik segítségét, mindezt annak ellenére, hogy a pártnak milliárdos bevétele van a rendszerváltó kártyákból és az egyéb támogatásokból. Amint arról már korábban beszámoltunk, a Tisza Párt nemrég ugyanis egy, az aktivistáknak kiküldött levelében tiszás molinók szétosztását reklámozta. Azonban a projekt látványos kudarcot vallott, ugyanis alig valaki ajánlotta fel az ablakát vagy a kerítését Magyar Péternek.

A befuccsolt tervvel kapcsolatban lapunk informátora elmondta,

az aktivisták jó része, még a leginkább elvetemültek sem hajlandók vállalni a lakóhelyükön, hogy Magyar Pétert támogatják.

A forrásunk szerint éppen ezért a plakáthelyekkel kapcsolatos felhívás gyakorlatilag az első pillanattól kudarcra volt ítélve.

Miután tiszásnak lenni egyre kényelmetlenebb, így az elnökség számára is egyértelművé vált, hogy ez a plakáthelyötlet teljesen rossz irány

– jegyezte meg az informátor.