Ismét pénzért kuncsorog Magyar Péter

Nincs új a nap alatt: minden eszközt megragad a Tisza Párt elnöke, hogy még a választási bukta előtt minél több pénzt kipasszírozzon a támogatóiból.

Munkatársunktól
2026. 02. 12. 4:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ezúttal a kampányra, egész pontosan plakátok és molinók gyártására kér költőpénzt támogatóitól a Tisza Párt elnöke. Egy, a párt támogatóinak írt körlevélben a tiszások azt írták, 

ha szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a plakátok és molinók elkészüljenek, fogadj örökbe pár utcát, egy környéket vagy egy települést.

A megkeresés szerint a gyártási költségek támogatásában kérik a tiszások az elkötelezett támogatóik segítségét, mindezt annak ellenére, hogy a pártnak milliárdos bevétele van a rendszerváltó kártyákból és az egyéb támogatásokból. Amint arról már korábban beszámoltunk, a Tisza Párt nemrég ugyanis egy, az aktivistáknak kiküldött levelében tiszás molinók szétosztását reklámozta. Azonban a projekt látványos kudarcot vallott, ugyanis alig valaki ajánlotta fel az ablakát vagy a kerítését Magyar Péternek.

A befuccsolt tervvel kapcsolatban lapunk informátora elmondta, 

az aktivisták jó része, még a leginkább elvetemültek sem hajlandók vállalni a lakóhelyükön, hogy Magyar Pétert támogatják.

A forrásunk szerint éppen ezért a plakáthelyekkel kapcsolatos felhívás gyakorlatilag az első pillanattól kudarcra volt ítélve. 

Miután tiszásnak lenni egyre kényelmetlenebb, így az elnökség számára is egyértelművé vált, hogy ez a plakáthelyötlet teljesen rossz irány

– jegyezte meg az informátor. 

Az utóbbi időben az is kiderült, hogy hiába a milliárdos bevétel, a Tisza Párt helyi aktivistái anyagi segítség nélkül kénytelenek részt venni a kampánymunkában. Lapunknak több informátor is megerősítette, a központtól nem érkezik támogatás sem az utazásokra, sem a szórólapozással, kitelepülésekkel vagy rendezvényeken való megjelenéssel járó költségekre.

Egy aktivista lapunknak arról beszélt: a kampányeseményekre való eljutást mindenki maga oldja meg, gyakran több tízezer forintos kiadással.

Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, a benzint, a vonatjegyet, mindent saját zsebből fizetünk. Ez sokaknál már komoly anyagi teher

– fogalmazott. A helyzet nemcsak vidéken, hanem Budapesten is hasonló. A kampány során használt eszközök beszerzése is gyakran az aktivisták feladata központi finanszírozás nélkül.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt vezetése rendszeresen hangoztatja a „közösségi politizálás” és az „új politikai kultúra” fontosságát. Az aktivisták elmondása alapján azonban ez a gyakorlatban sokszor azt jelenti, hogy a lelkes támogatók saját anyagi lehetőségeik határáig próbálják fenntartani a kampány lendületét.

Többen úgy látják, hogy a központi szervezet tudatosan nem vállal anyagi kötelezettségeket, és a kampány terheit az önkéntesekre hárítja.

Magyar Péter úgy spórol a kampányon és az aktivistákon, hogy közben minden más pártnál több személyt foglalkoztat a Tisza Párt.

Több mint száz, egész pontosan 102 munkavállalót foglalkoztat a cégadatok szerint a Tisztelet és Szabadság Párt, közismert nevén a Tisza Párt. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza Párt saját bevallása szerint 2025 első tíz hónapjában több mint 610 millió forintot költött a támogatók pénzéből csak bérköltségre.

A több mint száz munkavállaló annak fényében különösen megdöbbentő, hogy a cégadatbázis szerint a Fidesz 58, a KDNP 24, a Demokratikus Koalíció 64, a Mi Hazánk 16, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt mindössze kilenc főt foglalkoztat. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra egyáltalán esélyes ellenzéki párt együttvéve.

A különbség is mutatja, hogy a Tisza Párt állítólag adományokból származó erőforrásai aránytalanul nagy részét költi a személyi állomány fenntartására, miközben a politikai súlyához képest ez a szám túlméretezettnek tűnik.

Az értesüléseinket alátámasztja Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kilépett vezető is, aki korábban az Indexnek adott interjújában elmondta, a Tisza Párt pusztán egy belső szűk kör meggazdagodásáról szól.

A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát

– jelentette ki Csercsa. Ezt bizonyítja az is, hogy miközben Magyar Péter nem ad pénzt az aktivistáknak, addig Buda egyik elit környékén rendezte be a párt titkos kampányközpontját. A Ripost helyszíni beszámolója szerint korábban szemtanúi voltak annak, hogy tiszás belépőkártyával, illetve nyakbaakasztóval közlekednek a Szépvölgyi út 139. számú ház körül. Néhányan annak is fültanúi voltak, hogy arra panaszkodtak, milyen messze van az épület mindentől, és hogy a „másik sokkal jobb volt”. Ebből az is kiderülhetett, hogy a Tiszának volt „másik” épülete is.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Pilhál György
idezojeleknépszava

Maradt még ötletük

Pilhál György avatarja

Az új kormány kezdeményezze egy új alkotmány megalkotását, mely rögzíti a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás alapelveit! És így tovább…

