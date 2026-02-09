magyar péterévértékelőorbán viktor

Másnapos évértékelővel próbálkozik Magyar Péter

Tusványos, nemzetki konzultáció, Békemenet, Kötcse, nemzetközi sajtótájékoztató – a Tisza Párt elnöke úgy tűnik képtelen kilépni Orbán Viktor és a kormánypártok árnyékából. Magyar Péter a sorozatos kudarcok ellenére most folytatja a miniszterelnök utánozását. Ezúttal a kormányfő által Magyarországon meghonosított évértékelő beszédet koppintaná, egy nappal a kormányfő rendezvénye után.

2026. 02. 09.
Fotó: Facebook
Magyar Péternek ezúttal sem sikerült kilépnie Orbán Viktor árnyékából. Miután a miniszterelnök bejelentette, hogy február 14-én megtartja hagyományos évértékelő beszédét, a Tisza-vezér gyorsan jelezte: ő sem marad le, február 15-én értékeli az évet.

Orbán Viktor évértékelője a Várkert bazárban 2025. február 22-én (Fotó: Polyák Attila) Magyar Péter
Orbán Viktor évértékelője a Várkert bazárban 2025. február 22-én  - most Magyar Péter másolná a kormányfőt (Fotó: Polyák Attila)

A történet pikantériája, hogy az évértékelő, országértékelő beszéd műfaját Magyarországon maga Orbán Viktor honosította meg még 1999-ben. Huszonhét éve tart ilyen beszédeket, megszakítás nélkül. Előtte ilyen politikai műfaj egyszerűen nem létezett a hazai közéletben. De nem ez az első eset egyébként hogy Magyar Péter Orbán Viktor utánozza, általa életre hívott eseményt, intézkedést másol. Sőt.

 

Magyar Péter így loholna a Fidesz után

Az, hogy Magyar Péter most ismét követni próbálja a kormányfőt, különösen érdekes annak fényében, hogy korábban látványosan felsült. A pártelnök egy időben ugyanis úgy döntött, hogy mindenhova fut a Orbán Viktor után, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden is. A pártelnök azonban  végül megelégelhette a kudarcokat, a kormánypártok legutóbbi háborúellenes rendezvényeire már nem követte a kormányfőt.

Teljesen azonban nem adta fel Magyar Péter.

Emlékezetes, Orbán Viktor január elején, a megszokott rend szerint nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. Magyar Péter néhány órával később megpróbálta lemásolni a kormányfő fellépését. Míg a miniszterelnök hosszasan, higgadtan válaszolt több tucat – köztük kifejezetten provokatív – kérdésre, addig Magyar Péter teljesen dühbe gurult a sajtó által felvetett témáktól, a rendezvényét ráadásul csekély érdeklődés övezte. 

Voltak ennél azonban sokkal látványosabb felsülései is.

Pár nappal azután, hogy a miniszterelnök – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek. Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt. 

Ne ezt mutogassátok már, ezt a kevés embert – fakadt ki Magyar Péter Erdélyben

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.  Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket.  

Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. 

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. 

Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért oda ment balhézni. Forrás: Facebook
Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért odament balhézni (Forrás: Facebook)

Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. 

 

Kötcse után Budapesten is

Hasonló próbálkozás Magyar Pétertől az is, hogy káoszt próbál eredményezni a fővárosba nemzeti ünnepünkre. Emlékezetes: Orbán Viktor szeptember végén bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, 

Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez a fővárosban.  

Mielőtt a Tisza-vezér azt állítaná, hogy az ötletet tőle lopta a Fidesz, érdemes megjegyezni, hogy az első békemenetet 2012 januárjában tartották meg, a Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. 

Magyar Péter korábban többször is részt vett egyébként a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak. 

Magyar Péter korábban többször részt vett a békemeneten (Forrás: Facebook)

Hasonló próbálkozás volt a Nemzeti Konzultáció koppintása is, amely  egy az egyben a nemzeti konzultáció olcsó utánzatának tűnt. Mint ismert, a Tisza október elsején elindította második, országos szavazási akcióját Nemzet Hangja néven. Egy az egyben rászervezték a kormánypártok tájékoztató kampányára, amelyet a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapján készítettek.

A nemzeti konzultáció kifejezést Orbán Viktor eredetileg egyébként a 2005-ös „országértékelő beszédében” használta abban az összefüggésben, hogy a Fidesz a 2006-os parlamenti választásokat úgy akarja megnyerni, hogy tervezett intézkedéseit a választópolgárokkal folytatott párbeszéd alapján építi fel.

Az ezt követő országjáró rendezvénysorozaton szóban, kérdőíveken, illetve postai úton kérdezték a választók véleményét politikai és közéleti kérdésekben. A nemzeti konzultáció tehát húsz éve bevett gyakorlat a kormánypártoknál, 2010 óta összesen 14-szer kérték ki a magyarok véleményét ebben a formában.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Fontos híreink

Kapargassuk meg egy kicsit!

Bayer Zsolt avatarja

Értem én, kell még egy kis idő, ameddig kitalálják, hogy tálalják.

