Másnapos évértékelővel próbálkozik Magyar Péter

Magyar Péternek ezúttal sem sikerült kilépnie Orbán Viktor árnyékából. Miután a miniszterelnök bejelentette, hogy február 14-én megtartja hagyományos évértékelő beszédét, a Tisza-vezér gyorsan jelezte: ő sem marad le, február 15-én értékeli az évet.

Orbán Viktor évértékelője a Várkert bazárban 2025. február 22-én - most Magyar Péter másolná a kormányfőt (Fotó: Polyák Attila)

A történet pikantériája, hogy az évértékelő, országértékelő beszéd műfaját Magyarországon maga Orbán Viktor honosította meg még 1999-ben. Huszonhét éve tart ilyen beszédeket, megszakítás nélkül. Előtte ilyen politikai műfaj egyszerűen nem létezett a hazai közéletben. De nem ez az első eset egyébként hogy Magyar Péter Orbán Viktor utánozza, általa életre hívott eseményt, intézkedést másol. Sőt.

Magyar Péter így loholna a Fidesz után

Az, hogy Magyar Péter most ismét követni próbálja a kormányfőt, különösen érdekes annak fényében, hogy korábban látványosan felsült. A pártelnök egy időben ugyanis úgy döntött, hogy mindenhova fut a Orbán Viktor után, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden is. A pártelnök azonban végül megelégelhette a kudarcokat, a kormánypártok legutóbbi háborúellenes rendezvényeire már nem követte a kormányfőt.

Teljesen azonban nem adta fel Magyar Péter.

Emlékezetes, Orbán Viktor január elején, a megszokott rend szerint nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. Magyar Péter néhány órával később megpróbálta lemásolni a kormányfő fellépését. Míg a miniszterelnök hosszasan, higgadtan válaszolt több tucat – köztük kifejezetten provokatív – kérdésre, addig Magyar Péter teljesen dühbe gurult a sajtó által felvetett témáktól, a rendezvényét ráadásul csekély érdeklődés övezte.

Voltak ennél azonban sokkal látványosabb felsülései is.

Pár nappal azután, hogy a miniszterelnök – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek. Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.