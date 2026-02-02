„Melletted vagyunk, meg fogunk védeni” – ígéretet tett a tiszás provokátorok által megvert férfinak Pócs János + videó

– Kiállunk minden magyar emberért, akit oktalanul bántanak és támadásnak tesznek ki – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Pócs János. A Jászság országgyűlési képviselője R. Richárddal beszélgetett, aki korábban leleplezte Pócs János előtt a gyöngyösi provokátorokat. Emlékezetes, hétfőn délelőtt érkezett a hír, hogy a nyilatkozó férfira rátámadtak, és meg is verték. A Jászság országgyűlési képviselője szerint az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak, amit a videóban a sértett is megerősített.

A bántalmazás áldozata felidézte: a támadók be akarták húzni a kocsiba, el akarták valahova vinni – ő maga sem tudja, hova. Miután azonban R. Richárd vallomást tett a rendőrségen, a támadók Csík Miklóssal együtt odamentek bocsánatot kérni, hogy ne legyen belőle ügy.

Teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő sem veled, sem mással, hogy valakit bántanak azért, mert elmondja az őszinte, igaz véleményét. Nem fordulhat elő, hogy tisztás bűnözők úrrá legyenek valakin. Melletted vagyunk, meg fogunk védeni

– ígérte a bántalmazott férfinak Pócs János.

A képviselő videójában emlékeztetett arra is, hogy a tiszás Csík Miklós még őt magát is megfenyegette, hiába országgyűlési képviselő. Felidézte a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz szavait: „Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra.”

Megtörtént, pedig még csak kampány van. Ezúton ígérjük és fogadjuk meg mindenkinek: magyar a magyarnak, roma a romának, hogy mi meg fogjuk őket védeni. Nem fogjuk engedni, hogy még egyszer előforduljon, ami Richárddal előfordult

– jelentette ki.

Az ügy előzménye, hogy Lázár János egy félreértett mondata miatt provokátorok jelentek meg a miniszter gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni az eseményt. A bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem egy előre megtervezett akcióra utalt. Lapunk úgy tudja, hogy a rendbontásban részt vevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Vasárnap pedig bebizonyosodott, amit korábban is sejteni lehetett: Pócs János a helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére.