GyöngyösTisza PártLázárinfó

„Melletted vagyunk, meg fogunk védeni” – ígéretet tett a tiszás provokátorok által megvert férfinak Pócs János + videó

Videóban is kiállt a megvert R. Richárd mellett a fideszes képviselő, aki szerint elfogadhatatlan, hogy bárkit bántalmazás érjen azért, mert elmondja a véleményét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 18:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kiállunk minden magyar emberért, akit oktalanul bántanak és támadásnak tesznek ki – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Pócs János. A Jászság országgyűlési képviselője R. Richárddal beszélgetett, aki korábban leleplezte Pócs János előtt a gyöngyösi provokátorokat. Emlékezetes, hétfőn délelőtt érkezett a hír, hogy a nyilatkozó férfira rátámadtak, és meg is verték. A Jászság országgyűlési képviselője szerint az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak, amit a videóban a sértett is megerősített.

A bántalmazás áldozata felidézte: a támadók be akarták húzni a kocsiba, el akarták valahova vinni – ő maga sem tudja, hova. Miután azonban R. Richárd vallomást tett a rendőrségen, a támadók Csík Miklóssal együtt odamentek bocsánatot kérni, hogy ne legyen belőle ügy. 

Teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő sem veled, sem mással, hogy valakit bántanak azért, mert elmondja az őszinte, igaz véleményét. Nem fordulhat elő, hogy tisztás bűnözők úrrá legyenek valakin. Melletted vagyunk, meg fogunk védeni

–  ígérte a bántalmazott férfinak Pócs János.

A képviselő videójában emlékeztetett arra is, hogy a tiszás Csík Miklós még őt magát is megfenyegette, hiába országgyűlési képviselő. Felidézte a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz szavait: „Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra.”

Megtörtént, pedig még csak kampány van. Ezúton ígérjük és fogadjuk meg mindenkinek: magyar a magyarnak, roma a romának, hogy mi meg fogjuk őket védeni. Nem fogjuk engedni, hogy még egyszer előforduljon, ami Richárddal előfordult

– jelentette ki.

Az ügy előzménye, hogy Lázár János egy félreértett mondata miatt provokátorok jelentek meg a miniszter gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni az eseményt. A bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem egy előre megtervezett akcióra utalt. Lapunk úgy tudja, hogy a rendbontásban részt vevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe. 

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Vasárnap pedig bebizonyosodott, amit korábban is sejteni lehetett: Pócs János a helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére.

Ezután verték meg a helyi férfit. A bántalmazott a Blikknek is megszólalt, akiknek felidézte: Csík lánya és veje a sötétben támadták meg, egy buszmegálló környékén. 

Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni

 – mondta. A polgármester rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre kihallgatásra. Elmondása szerint kért egy drogtesztet is, hogy bizonyítsa, nem használt kábítószert. – Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről – idézte fel.

 

Pócs Jánost is megfenyegették

Pócs János képviselőt Csík Miklós ugyan nem verette meg, „csak” nyilvánosan megfenyegette a Facebookon keresztül. A felvételen az aktivista azt mondja: „most leindulok hozzád”, majd hozzáteszi, hogy ötven emberrel keresi fel a kormánypárti politikust. – Azt mondták, ötvenen jönnek, és megtalálnak. Várom őket szeretettel, nem félek. Ez lenne a tiszás szeretetország? Az elmúlt 35 évben, a rendszerváltás óta nem volt olyan, hogy tettlegességig fajuljon egy kampány. A Tisza Párt ezt is elintézte – mondta a Blikknek az országgyűlési képviselő.

 

Nem maradnak el a jogi következmények

Az ügy kapcsán Kocsis Máté videóüzenetet küldött Magyar Péternek, amelyben leszögezte: – Tisztában vagyok vele, hogy lételemed az agresszió és az erőszak. De talán most túlmentetek minden határon, elindul majd egy büntetőeljárás, aminek a legvégén lehet, hogy te magad vagy. Alakul a következő mentelmi ügyed. Fogd vissza magad egy kicsit, jó? Gondold át!

A verést még Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, egyik videójában hangsúlyozta: ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon. A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

 

Borítókép: A tiszás provokátorok által megvert férfi és Pócs János (Forrás: Facebook)

 

add-square Tiszás provokátorok

Pofonokkal, rugdosással építi a jövőt a Tisza

Tiszás provokátorok 11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu