Varga Judit követendő, bátor őszintesége: kimondta, hogy az EU-t már nem politikusok irányítják

És nem pusztán azért tetszenek, mert jómagam is hasonló gondolatokat fogalmaztam meg az elmúlt időszakban cikkeimben, nyilatkozataimban. Itt nem arról van szó, hogy az ember mint elemző örül annak, hogy egy kormányzati személy is hasonlóan látja az unió helyzetét, mint ő maga.

Itt arról van szó, hogy Varga Judit kijelentései után már nem lehet ugyanúgy viszonyulni az unióhoz, a brüsszeli elithez, mint eddig tettük.

Itt arról van szó, hogy innentől kezdve Ursula von der Leyent, Frans Timmermannst, Vera Jourovát, Didier Reynderset és a többi bizottsági figurát nem szabad túl komolyan vennünk. És nem szabad túl komolyan vennünk az Európai Tanács komolykodónak látszó vezetőjét, Charles Michelst sem.

És nemhogy komolyan nem szabad komolyan vennünk, de egyszerűen bohócoknak kell tekintenünk az olyan alakzatokat, mint például Daniel Freund vagy Gwendoline Delbos-Corfield. Utóbbiak már tényleg elemzésre sem méltó, nevetséges bábjai a globalista elitcsoportoknak.

Igen, pontosan fogalmaz Varga Judit, erről jómagam is számtalanszor írtam: a globális tőkét képviselő NGO-k már hosszú évek óta behálózták az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, de jó úton vannak ahhoz, hogy lassan az Európai Tanács is teljes uralmuk alá kerüljön. Tegyük világossá, miről beszél Varga Judit, még ha nem is mondja ki egyértelműen: ezek az NGO-k nem saját magukat, hanem a globális elitet képviselik, az amerikai demokratáktól a Wall Street bankárain át a WEF, vagyis a Világgazdasági Fórumon keresztül Larry Finkig, a BlackRock nevű, brutális vagyonnal rendelkező pénzkezelő cég vezetőjéig.

De ez még nem minden: Varga Judit az NGO-k mellett a fintech cégek Brüsszel feletti uralmáról is beszél, ami külön fontos: a fintech cégek azok a globalista vállalatok, amelyek a világ minden részén be akarják vezetni a digitális valutát, minden pénzmozgást a kezükben kívánnak tartani, s a végén a készpénz végleges megszüntetését is célul tűzték ki.

Persze közben nagyon aranyosnak, vonzónak és szépnek mutatják be magukat, főleg a fiatalok előtt – és ez a titkuk. Tevékenységük része az is, hogy „lenyúlják” az egyébként szuverénnek indult kriptovaluták világát, s elhappolják előlük a blockchain-technológiát is. Ezzel is megakadályozva, hogy bármilyen szuverén állampolgári pénzügyi mozgás létezzen, ők akarnak mindent ellenőrizni.