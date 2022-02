A vidék felvirágoztatása a magyar gazdaság egyik kulcskérdése

Annak érdekében, hogy ez a jelentős kettősség megszűnjön, a kormány bejelentése szerint 2021 és 2027 között 4265 milliárd forintot fordít a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére. Ezzel megháromszorozza a korábbi, 2014–2020 közötti vidékfejlesztési program forrásainak nagyságát, és a nemzeti társfinanszírozás mértékét a korábbi 17,5 százalékról nyolcvan százalékra emelte a kormány. Folytatódik a vidéki falvak, kisvárosok infrastruktúrájának megújítása, a közösségekre épülő és élhető vidéki Magyarország építése, s mint arról a kabinet is beszámolt, mindennek egyik célja, hogy vonzó legyen a vidéki élet a fiatalok számára is.

A fókuszban a Modern városok és a Magyar falu program

Emellett fontos, hogy az agrárium és az élelmiszeripar mellett egyéb munkahelyek is szülessenek. Ez utóbbiakat is támogatja a kormány, hiszen a Modern városok programmal a megyei jogú városok fejlesztésére soha nem látott mértékű támogatást biztosít: tavaly és az idén egyaránt ötven-ötven milliárd forintot fordít e célra. Ennek köszönhetően idén is folytatódnak hazánk megyei jogú városaiban az egészségügy, az oktatás, a turisztika, a kultúra, az ipar, a sport, valamint a helyi közlekedés fejlesztései.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A Magyar falu program célja a kistelepülések megerősítése és fejlesztése, a helyi életminőség javítása és a lakosság elvándorlásának megállítása. Erre 2021-ben 190 milliárd forintot meghaladó, míg az idén 93 milliárd forintnyi összeget fordít a kormány. A programnak köszönhetően ezer falubuszt, 1700 új orvosi eszközparkot, mintegy hatszáz felújított orvosi rendelőt és ugyanennyi óvodát adtak át, valamint kétezer belterületi utca és 1500 játszótér felújítását valósították meg.