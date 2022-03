Egyre több családnak segít a költözésben a csok

– A csokos támogatások a legtöbb esetben a továbblépést segítették lakhatási szempontból, amihez a családok a meglévő otthonuk árát is beforgatták a következő vételárába. A csok folyamatos bővítésére azért is volt szükség, mert a támogatások hatását beárazta a piac, így valamelyest a dráguláshoz is hozzájárultak – mutatott rá a szakértő.

Az adatokból kiolvasható, hogy

lakosságarányosan a legtöbben Győr-Moson-Sopron és Pest megyében igényeltek csokot.

De nagy volt az érdeklődés Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is.

– A fővárosban 2019-ben már olyan szintre emelkedtek az árak, ami miatt kevesebb adásvétel történt, majd 2020-ban a járvány szintén visszafogta a keresletet, amely azóta a 2019-es szint alatt stabilizálódott. Ráadásul a szomszédunkban zajló háború és a lakáshitelek drágulása miatt jelentős keresletélénkülés idén nem várható Budapesten – mondta a lakáspiaci kereslet alakulásáról Balogh László. A portál összegzése szerint 2020-ban és 2021-ben nőtt a csok részesedése: tavalyelőtt 125 ezer használt lakás kelt el, amihez 21 ezer csokos szerződés párosult, 2021-ben pedig 140 ezer adásvételből 27 ezernél játszott szerepet a csok.

Ez a korábbi évek 11-12 százalékos csokos aránya után 17, majd 19 százalékos részesedést jelent a használt lakások adásvételéből.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Knap Zoltán/Bors)