Dübörög az Apple, gyengélkedik az Amazon

A világ legnagyobb tőzsdei cége, az Apple hozta formáját: árbevétele 8,6 százalékkal nőtt egy év alatt 97,3 milliárd dollárra, miközben az elemzők átlagosan 93,9 milliárdot vártak. Ebből 50,6 milliárd származik az i­Phone eladásokból, húszmilliárd szolgáltatásokból, a Mac számítógépek 10,5 milliárdot hoztak, az iPad 7,7 milliárdot, az egyéb termékek 8,8 milliárdot. A cégnél a bruttó árrés 43,7 százalék lett, vagyis továbbra is óriási profitmarzsot tud elérni a vállalat a hatalmas árbevétel mellett.

Az egy részvényre jutó nyereség 1,52 dollár lett, miközben 1,43 volt a várakozások átlaga. Az iPhone mint a legfőbb bevételi forrás értékesítése öt százalékkal nőtt, és a cég közölte, hogy

a vásárlók között tapasztalatai szerint megnőtt azok aránya, akik androidos készülékről váltottak az Apple telefonjára.

A Mac értékesítése 15 százalékkal nőtt, amiben annak is szerepe lehetett, hogy más gyártók hasonló gépei nagyon megdrágultak, míg a Mac árrése elbírja, hogy az alapanyagok drágulása ne kerüljön át teljes egészében a végtermék árába.

Az Apple a hatalmas nyeresége legnagyobb részét saját részvények vásárlására költi: az idei évben ennek összege kilencvenmilliárd dollár lesz, emellett a negyedév után 23 cent osztalékot is kapnak a részvényesek a papírjaik után. A folyó negyedévre a cég figyelmeztetett, hogy az ellátási láncok bizonytalansága jelentkezni fog az árbevételben. Ez először megijesztette a befektetőket, a részvény mínuszban nyitott, azonban ezt hamar ledolgozta, és enyhe emelkedésbe váltott.

Az Amazon ugyancsak óriási árbevételt ért el 116 milliárd dollárral, még nagyobbat, mint az Apple, csakhogy az Amazon esetében a kereskedelmi tevékenység árrése rendkívül alacsony. Az, hogy a cég veszteséget produkált a negyedévben, megrémisztette a befektetőket, a részvény 12 százalékkal zuhant. Miközben az elemzők részvényenként 8,4 dolláros nyereséget vártak, végül 7,5 dollár veszteség lett, ami ugyan főleg egy rossz befektetés, a Rivian Automotive értékleírásából származott, de ha a cég többi tevékenysége összességében jó eredményt hozott volna, akkor ez önmagában nem vitte volna mínuszba az eredményt.

A cég azzal indokolta a gyenge számokat, hogy az ellátási láncok akadozása, az erős áremelkedés, amelyet teljesen nem tudnak a fogyasztókra hárítani és az ukrajnai háború

lényegében elvitte a kereskedelmi üzletág profitját.

Itt látszik, hogy milyen nagy probléma az alacsony árrés, hisz nincs tartalék az ilyen esetekre. A felhőalapú üzletág ugyanakkor továbbra is remekül megy, lényegében az mentette meg most a céget a komolyabb veszteségtől. Ennek árbevétele 37 százalékkal nőtt egy év alatt, így 18,5 milliárd dollárt ért el. Miután magas árrésű üzletágról van szó, érdemi nyereség itt jelentkezett, és a jövőbeni növekedés is leginkább ettől a szegmenstől várható.

A nagy techcégek – vagy ahogy kezdőbetűik alapján nevezik, a FAANG-csoport (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) – kiegészülve az újra nagyra növő Microsofttal, a negyedévben vegyes eredményt produkáltak a járvány idején jellemző nagy fellendülés után. A Netflix és az Amazon kifejezetten csalódást okozott a befektetőknek, a Facebook, amelytől nem vártak jó eredményt, pozitív meglepetés lett, a Microsoft és az Apple pedig stabilan növekedett, ahogy ez tőlük már hosszú ideje megszokott. Végül a Google anyacége, az Alphabet kicsit maradt el a várakozásoktól.

Összességében az látszik, hogy a járvány idején a lezárások miatti extra kereslet egyes cégek termékekei vagy szolgáltatásai iránt már megszűnt, sőt a korábbi előre hozott vásárlások most akár visszaesést is okozhatnak. A kedvezőtlen külső környezet hatása is érződik, most a legnagyobb cégeknek csak egy része válságálló.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP)