„Jelen állás szerint ki tudjuk fizetni az extraprofitadót”

„Több ország fellélegezhet, és persze csöndesen néhány ország is – például Németország, azon belül is Brandenburg – haszonélvezője lesz annak, amit Magyarország Brüsszelben kiharcolt” – jelentette ki Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban. Mint mondta, az Orbán Viktor által elért eredmény érdekében a politikusokkal meg kellett értetni, hogy itt fizikai és kémiai valóságról van szó. „Át kellett állítani a gondolkodást arra, hogy ezzel a hatalmas ellenszéllel szemben próbáljuk elmondani a fizikai valóságot. Mert ez az egész nem csak Magyarországról és nem a Molról szól, bár sokan szeretnék úgy beállítani, hogy a vállalat rövid távú profitérdekei vannak mögötte” – fejtette ki Hernádi Zsolt a hetilapnak, hozzátéve, hogy nekik közép-európai ellátásbiztonsági felelősségtudatuk van.

Hernádi Zsolt megjegyezte: Közép-Európa speciális helyzetben van, és senkinek nincs joga agyonütni egy teljes régiót, márpedig a totális embargó ezt jelentette volna.

Minden energiahordozó drágább lesz, és nem rövid ideig. Európa igen súlyos problémát okozott magának a szankciós csomaggal

– mutatott rá a Mol vezetője, aki szerint az intézkedés rövid távú hatását nézve sokkal fájdalmasabb az Európai Uniónak, mint Oroszországnak. „Amikor valakitől elvesszük a piacát, kényszerhelyzetbe hozzuk, ő pedig meg fogja találni az új piacot. Így lesz ez az orosz olajjal is. Vagyis Moszkva fel fogja számolni a saját függőségét, az eddigi utakat aligha lehet majd visszaépíteni, hiszen elkészülnek az új beruházások, amelyeknek aztán meg is kell térülniük” – magyarázta, hangsúlyozva, hogy

félrevezetés azt állítani, hogy az embargós politikával térdre kényszerítjük az orosz gazdaságot.

Hernádi Zsolt az átállásról úgy fogalmazott: „Aki azt mondja, néhány hónap alatt cseréljük le az Ural típusú olajat, annak fogalma sincs a szerves kémiáról.”

A felmerült gázembargóról pedig leszögezte, „ez a lépés Németországot 1945 óta nem látott válságba sodorná”. Noha az olajnál még lehetnek különböző beszerzési szcenáriók, a gáznál szerinte „nincs más opció”.

Hernádi Zsoltot az üzemanyagár-stopról is kérdezték, szerinte a július 1-jei határidő után, ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene azt vezetni. A felvetésre, hogy nem azért küzdött-e a miniszterelnök Brüsszelben, hogy ne emelkedjen a benzin ára, Hernádi azt mondta, „ha nem teszi, elesünk, mert akkor nem az lenne most a kérdés, mennyibe kerül az üzemanyag, hanem hogy van-e egyáltalán”.

Jelen állás szerint ki tudjuk fizetni az összeget

– mondta a Mol-vezér a vállalatot sújtó 250 milliárd forintos extraprofitadóról.

A növekedéshez előbb rendet kell tenni, ehhez pedig állami bevétel szükséges. Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy Nagy Márton, illetve a kormány helyében mindezek érdekében mit tennék, azt mondanám: hasonló lépéseket

– jegyezte meg Hernádi Zsolt.

Borítókép: Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. (Fotó: Nemezti Sport/