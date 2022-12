Veszélyekkel járna a gázársapka bevezetése

Nincs lehetőség vétóra

Hortay Olivér szerint a rossz hír az, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint Magyarországon kívül szinte minden tagállam belemenne az uniós gázársapka-intézkedésbe, a vita már csak annak mértékéről folyik.

Az üzletágvezető felhívta a figyelmet arra a fontos körülményre is, hogy Brüsszel a gázársapkát szakmai kérdésként pozicionálta, ezért az energiaügyi miniszterek tárgyalnak róla és nem a kormányfők. Ezt viszont azt jelenti, hogy a döntéshez elegendő a többség, és nincs lehetőség a vétóra. Ha a tagállamoknak sikerül megállapodniuk az ársapka szintjéről, akkor már a jövő hétfői ülésen elfogadhatják az intézkedést.

Oroszország jelezte, hogy nem szállít azokba az országokba gázt, amelyek gázársapkát próbálnak bevezetni

Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

– A gázársapka azonban továbbra is rossz koncepció, mert a fő problémát – hogy túl kevés gáz áll rendelkezésre az uniós piacon – nem fogja megoldani. Ha alacsonyan rögzítik az ársapka szintjét, akkor csökkenni fog a piacra bocsátott gáz mennyisége, azaz az Európai Unió fő problémáját még súlyosabbá teszi. Ha pedig magasan rögzítik, akkor az intézkedés értelmét veszíti, és mindössze annyit ér el vele az unió, hogy jogi alapot teremt Oroszországnak a meglévő szerződései könnyebb módosítására vagy felmondására – összegezte a lehetséges fejleményeket az üzletágvezető.

Csökkenhet az elérhető földgáz mennyisége

Szijjártó Péter az ülés után a többi között jelezte, hogy az ársapkával a nyáron tapasztalt, de azóta visszarendeződő rekordárakra reagáltak volna, de az elmúlt pár hónap is mutatja, hogy a helyzet mindenféle piaci beavatkozás nélkül is stabilizálódott. Szerinte az intézkedés komoly spekulációnak is teret adhat, ugyanis ha ismert az ársapka szintje, akkor minden eladó tudni fogja, hogy ennyit mindenképp hajlandó az unió fizetni, így ez kontraproduktív módon akár áremelkedést is eredményezhet.