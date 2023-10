Ki támadhatta meg az észt–finn gázvezetéket? + videó

– Új fejlemények érkeztek az észt–finn gázvezetéket ért lehetséges szabotázsakcióról – hívta fel a figyelmet a történtekre Hortay Olivér a közösségi oldalán. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt.

A szakértő emlékeztetett: október 8-án szokatlanul nagy nyomáscsökkenést tapasztaltak a Balticonnectoron, így azt azonnal le kellett állítani. Egy távközlési szolgáltató jelezte, hogy a gázvezeték mellett futó kommunikációs kábel is meghibásodott, egy norvég szeizmológiai társaság pedig az incidens időpontjában robbanást is észlelt. Az eset utáni napokban a finn vezetés elmondta, hogy a kárt külső behatás okozta és a javítás hónapokig is eltarthat. A miniszterelnök szerint a vezeték és a kábel két különböző helyen hibásodott meg; az előbbi Finnország, az utóbbi Észtország közelében. A finnek – a NATO bevonásával – azonnali vizsgálatot indítottak, de több politikus már előre utalt rá, hogy a felelős valószínűleg Oroszország lehet. A lett elnök például nyilvánosan felvetette, hogy az oroszok közreműködése esetén a NATO-nak az egész Balti-tengert le kellene zárnia.

Az ügy azonban váratlan fordulatot vett. A finn nyomozó hatóság vezetője bejelentette, hogy a károkat feltehetően egy kínai hajó leszakadt horgonya okozhatta. A nyomozók kiderítették, hogy a NewNew Polar Bear nevű konténerhajó a sérülések idején áthaladhatott a vezeték felett, a tengerfenéken pedig egy horgonyt is találtak, aminek az egyik tüskéje letört.

– Gyanús egybeesés, hogy a Polar Bearről hiányzik az egyik horgony. Bingó, meg is van a tettes. De vajon hogyan okozhatott egy horgony két, egymástól távoli helyszínen ekkora kárt? Erre is van magyarázat. A hatóság tudniillik a tengerfenéken nemcsak egy horgonyt, de több tucat kilométeren át húzódó nyomvonalat is talált. A NewNew Polar Bear kapitányát azonban egyelőre nem sikerült elérni – ismertette Hortay Olivér. Jelezte: a nyomozóiroda vezetője szerint az indítékok tisztázatlanok és az, hogy az incidens hátterében szándékos károkozás, vagy rossz tengerészeti gyakorlat áll-e egyelőre nem állapítható meg.