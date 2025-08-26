Változik az autópálya-matrica ára

Nem kell kényelmi díjat fizetni szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után – adta hírül a Világgazdaság.
Az Energiaügyi Minisztérium (EM) számításai szerint ezzel az emberek évente akár kétmilliárd forintot is megspórolhatnak. Hozzáfűzik, Magyarországon évente ötmillió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan négyszáz forintos kényelmi díjjal. Egyébként voltak eddig is olyan helyek, ahol nem kellett kényelmi díjat fizetni a pályamatricáért, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.
A rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók
– fogalmazott az EM infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs úgy látja, a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. Hozzáfűzi, a kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni, miközben a vásárlók szintén jól járnak.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt vannak a végleges feltételek az Otthon start programban való részvételről
Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet. Az Otthon startba adóstárs is bevonható, egy választott, szintén támogatott konstrukcióval kombinálható.
Szja-emelés: nőhet a szürkegazdaság és erősödhet a kivándorlás a Tisza terve miatt
Az emelés már az átlagkeresetűeket is érintené.
A túlzottan olcsó tanszerek olykor silány minőséget takarnak
Tanácsok a tudatos tanszervásárlásért.
Tisza-adóterv: veszélybe kerülhet a bérek felzárkóztatása
A mediánértéken számolt béren foglalkoztatott munkavállalónak a nettó fizetése negyvenezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is csaknem ötvenezer forinttal lenne kevesebb, ha megvalósulna a Tisza Párt progresszív adórendszere.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt vannak a végleges feltételek az Otthon start programban való részvételről
Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet. Az Otthon startba adóstárs is bevonható, egy választott, szintén támogatott konstrukcióval kombinálható.
Szja-emelés: nőhet a szürkegazdaság és erősödhet a kivándorlás a Tisza terve miatt
Az emelés már az átlagkeresetűeket is érintené.
A túlzottan olcsó tanszerek olykor silány minőséget takarnak
Tanácsok a tudatos tanszervásárlásért.
Tisza-adóterv: veszélybe kerülhet a bérek felzárkóztatása
A mediánértéken számolt béren foglalkoztatott munkavállalónak a nettó fizetése negyvenezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is csaknem ötvenezer forinttal lenne kevesebb, ha megvalósulna a Tisza Párt progresszív adórendszere.