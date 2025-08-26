Változik az autópálya-matrica ára

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) számításai szerint ezzel az emberek évente akár kétmilliárd forintot is megspórolhatnak. Hozzáfűzik, Magyarországon évente ötmillió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan négyszáz forintos kényelmi díjjal. Egyébként voltak eddig is olyan helyek, ahol nem kellett kényelmi díjat fizetni a pályamatricáért, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.

A rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók

– fogalmazott az EM infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs úgy látja, a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. Hozzáfűzi, a kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni, miközben a vásárlók szintén jól járnak.