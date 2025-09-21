Otthon Start Programotthonteremtésegészségpénztár

Újabb területet robbanthat be az Otthon start hitel

Az Otthon start hitel berobbanásával tovább nőhet az az összeg, amelyet a számlájukon lévő egyenlegből jelzáloghitel-törlesztésre fordítanak az egészségpénztári tagok. A növekedést az is ösztönzi, hogy az egészségpénztáraknál a törlesztésre fordított összegnél júliusban megszűnt a korábbi, 180 napos várakozási idő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 8:20
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Az egészségpénztári megtakarítások alakulásának is jót tehet a szeptember elseje óta elérhető Otthon start hitel, miután az új támogatott konstrukció megjelenése még az idén több tízezer új lakáshitel-szerződést hozhat a piacra, amelyek törlesztéséhez – bizonyos feltételek mellett – az egészségpénztári megtakarítások is felhasználhatók – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője vasárnap.

egészségpénztár: megtakarításból is fizethető az Otthon start
Az egészségpénztári megtakarítások az új hitelnél is felhasználhatók. Fotó: Shutterstock

A szakértő emlékeztetett arra: a most érvényben lévő szabályozás szerint az egészségpénztári megtakarításokból havonta a bruttó minimálbér 15 százaléka fordítható jelzáloghitel-törlesztésre, ami – figyelembe véve a minimálbér 290 800 forintos, havi bruttó összegét – 

  • havonta legfeljebb 43 620, 
  • évente pedig 523 440 forint lehet.

A törlesztésre fordítható, éves összeg alapján 104 688 forint adó-visszatérítés jár a pénztártagoknak. Az adó-visszatérítés lehetősége mellett további előnyt jelent, hogy a pénztártag munkáltatója is hozzájárulhat a befizetésekhez – így a törlesztéshez is –, illetve azok a házaspárok, akik adóstársként törlesztenek jelzáloghitelt, külön pénztári számla nyitásával akár meg is duplázhatják a kedvezmény összegét

– részletezte a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Gergely Péter szerint a törlesztési lehetőség vonzerejét jelentősen növelte az a jogszabályi változás is, amely alapján 2025. július elsejétől megszűnt a 180 napos várakozási idő az egészségpénztári ernyőszolgáltatásoknál. Ennek nyomán – tette hozzá – az egyéni számlára érkező befizetések akár azonnal is felhasználhatók az önsegélyező szolgáltatások (így például a jelzáloghitel-törlesztés vagy az iskolakezdés) finanszírozására.

Egészségpénztárak: hat hónap alatt bő kétmilliárd forint ment törlesztésre

„Mindezek nyomán szinte biztosra vehető, hogy az előttünk álló időszakban is tovább növekszik majd a jelzáloghitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege” – mondta a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az egészségpénztári egyenlegekből jelzáloghitel-törlesztésre fordított összeg folyamatosan emelkedett az elmúlt években, de 2022 óta felgyorsult a növekedés. Ennek nyomán tavaly rekordot döntött a törlesztésre költött összeg, és meghaladta a hárommilliárd forintot – közel 40 százalékkal túlszárnyalva a 2023-as volument. 

Az eddig ismert adatok alapján pedig az idei év sem alakult rosszul: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint már június végéig több mint kétmilliárd forintot törlesztettek a számláikról a pénztártagok, így idén is borítékolható az újabb rekord.

A jegybank adatai szerint az év első fele egyéb szempontból is jól alakult a magyarországi egészségpénztáraknál. A taglétszám nagyjából 1,226 millió volt júniusban, ami 70 ezres bővülés egy év alatt, miközben a tagdíjbevételek 17,4 százalékkal, 39,4 milliárd forint fölé nőttek. A növekedéshez változatlanul a tagok által fizetett tagdíj járult hozzá nagyobb mértékben – ennek összege 18,6 százalékkal, 34,1 milliárd forintra ugrott –, de dinamikusan, bő 10 százalékkal emelkedett a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is, meghaladva az 5,3 milliárd forintot. A szolgáltatási kiadásokon belül a magánorvosi ellátásé és a gyógyszereké a legnagyobb szelet: előbbiek 38,2, utóbbiak 39 százalékkal részesedtek a felhasznált egyenlegekből.

A tagtoborzásra is figyelnek a kasszák

Bár az elmúlt években folyamatosan emelkedett a taglétszám az egészségpénztáraknál, a toborzásra változatlanul nagy hangsúlyt helyeznek a piaci szereplők. Az OTP Egészségpénztár például most nyereményjátékot szervez: azok az új tagok, akik október 10-ig lépnek be a pénztárba, legalább 20 ezer forintot befizetnek a számlájukra, és az egészségpénztári kártyájukat összekötik a bankkártyájukkal, regisztrációt követően sorsoláson vehetnek részt. A fődíj 500 ezer forint jóváírás a pénztári egyenlegen, de két új pénztártag 250 ezer, öt résztvevő 100 ezer, tíz új tag pedig 50 ezer forintos jóváírást kap majd.

A pénztár emellett 2025. szeptember 18-tól közös kampányt indított az Országos Vérellátó Szolgálattal a véradás ösztönzése érdekében. A kezdeményezés lényege, hogy az OTP Egészségpénztár egészségpénztári jóváírással kedvez ezer pénztártagnak, akik a kampány idején – mostantól az év végéig – vért adnak és regisztrálnak. Az első véradás után háromezer, a második után hétezer forintot írnak jóvá az OTP egészségpénztári számlán.

A Prémium Egészségpénztár a 2025. szeptember 10. és október 20. között egészségszámlát nyitók részére indított számlanyitó kampányt: ennek során az első alkalommal egészségszámlát nyitók nyereményjátékban vesznek részt, amelynek fődíja egy 500 ezer forint értékű IKEA vásárlási utalvány. A pénztár tagtoborzó kampányt is futtat, amelynél a sikeres toborzás utáni jóváíráson felül személyautót is lehet nyerni.

A Patika Egészségpénztár a közelmúltban az online szolgáltatásánál hajtott végre fontos fejlesztést: a pénztár tagjai 2025. szeptember 15-től közvetlenül a NetPénztárban tudják feltölteni a számláikat a Számlafeltöltés menüpontra kattintva.

 

