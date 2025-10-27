Roham a fix 3 százalékos hitelekért ‒ mutatjuk, most kik adják a hiteligénylők derékhadát

Gyakran rótták fel a csokkal kapcsolatban, hogy sokan koruk vagy családi állapotuk miatt kimaradtak a támogatásokból, ám most az Otthon start igénylőinek négyötöde 34 évesnél idősebb ‒ közölte lapunkkal Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az ingatlanpiacra két-három hónap alatt plusz tizenötezren léptek be, ilyen rövid idő alatt ekkora keresletnövekedés pedig szükségszerűen áremelkedéseket okozott ‒ közölte.

Jóval sokszínűbb az ingatlanpiacon megjelenő hiteligénylők társadalmi háttere. Fotó: Ladóczki Balázs

Ingatlanpiaci kiegyenlítődést is hozhat a fix 3 százalékos konstrukció

Balogh László rámutatott, éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban, és Nyugat-Magyarország, illetve Pest vármegye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan)vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak. A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé.

Pozitív fejlemény, hogy az állami program az albérletárakra kedvező hatást gyakorolt, hiszen nőtt a kínálat, ám az árak stagnálása, enyhe csökkenése csak időleges, hiszen az ingatlankiadás hozama csökken, a befektetői célú vásárlások száma csökken ‒ fűzte hozzá az ingatlanszakértő.

Így értékelik a bankok az elmúlt időszakot

A lakáshitelpiaci folyamatokat kommentálva

a K&H Bank rendkívül intenzív és sikeres időszakról számolt be.

Az Erste Banknál úgy érzékelik, hogy óriási a kereslet, hiszen szeptemberben négyszer annyi lakáshitel-igénylés futott be, mint az előző hónapok átlagában.

Az OTP Bank a program indulása előtt több ezer érdeklődő ügyfelet tapasztalt bankfiókokban, illetve telefonos ügyfélszolgálatán. A befogadott igénylések száma napról napra dinamikusan növekszik.

A Raiffeisen Bank közlése szerint a korábbi hónapokhoz képest szeptemberben több mint háromszoros növekedést regisztrált, és egyelőre nem érződik jelentősebb lassulás.

A verseny fokozódik

Komoly versenyt indított a lakáshitelpiacon a fix 3 százalékos kamatozású hitel bevezetése, amire változatos akciókkal és kedvezményekkel reagáltak a hazai pénzintézetek. Több bank a 3 százalékos kamatszint alatt kínálja termékeit, de nem ritka, hogy valamely partnercéghez biztosítanak több tíz- vagy százezer forintos vásárlási utalványt. Ugyanakkor vannak olyan pénzintézetek is, amelyek a hagyományosabb számlavezetési könnyítéseket vagy egyösszegű jóváírást ajánlják.