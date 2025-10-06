Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

minimálbérOrbán Viktorbértárgyalás

Októbertől felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások

Orbán Viktor: A kormány kész adócsökkentéssel hozzájárulni a vállalkozók és a szakszervezetek megegyezéséhez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 16:12
NGM minimálbér emelés
Az NGM folyamatos, nyitott párbeszédet folytat a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletekkel is a minimálbér emelésről / Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban. A kormányfő mindenképpen szeretné, ha a vállalkozók és a szakszervezetek meg tudnának egyezni, ehhez pedig a kormány kész adócsökkentéssel hozzájárulni.

A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével adott interjút az Economxnek. A kormányfő hosszan beszélt az idei minimálbér-emelés dilemmáiról, amelyről jelenleg folynak az egyeztetések. Mint elmondta, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.

Orbán Viktor szerint a kormányok különböző taktikát választanak, hogy milyen módon vesznek részt a tárgyalásokon. „A mi filozófiánk, és az én személyes filozófiám is az, hogy engedjük a piaci szereplőket megállapodni” – húzta alá, hozzátéve, ha a szakszervezetek és a vállalkozók meg tudnak állapodni, akkor a gazdaság is képes lesz teljesíteni, tehát nem erőltetnek rá olyat a gazdaságra, amit nem tudnak kitermelni. 

Miután azonban a szakszervezeteknek és a tőketulajdonosoknak is megvan a magukhoz való eszük, ezért a vállalkozók közbevetik, hogy ha a kormány segít adócsökkentéssel, akkor magasabb bérben is meg tudnak egyezni. „Most éppen ott tartunk, hogy egy két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz, amit ők egymással ki tudnának tárgyalni, ahhoz ők azt mondják, hogy az kellene, hogy a magánvállalkozásokat terhelő adókból a kormány lépjen vissza.” Jelenleg is folynak erről az egyeztetések, amelyekről részleteket nem árult el, azonban szerinte afelé mennek az események, hogy a kormánynak is kell valamilyen adócsökkentést vállalnia. 

Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot. Ha erős vagy, és a kormánynak nagyon erős jogosítványai vannak, akkor tudnod kell használni az erődet. És az erő használatának a tudománya, hogy mikor nem használod. És ez pont az az eset, amikor nem szabad használni

– válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy az adócsökkentés függvénye-e, hogy jövőre két számjegyű mértében emelkedik-e a minimálbér. Hangsúlyozta, egyedül is eldönthetné a kormány, hogy végül mekkora lesz az emelés, de ez szerinte nem vezetne jóra, ezért a szakszervezetekre és a vállalkozókra kell bízni a döntést, a kormány ebben segíteni kívánja őket.

Nagy Elek, az MKIK elnöke elmondta, hogy Nagy Mártonnal egyeztettek a kormánnyal kötött májusi megállapodásról, a stabilitás érdekében azt javasolták, hogy az egyéni vállalkozók adójánál, ami mintegy félmillió céget érint, a következő három évben emeljék a felső határt a mostani 18 millió forintról 20, 22, 24 millió forintra. Elárulta, hogy arra is nyitott a kormányzat, hogy a vállalkozók költséghányadát, amit elszámolhatnak, 40-ről 50 százalékra emeljék. Ezzel majdnem 20 százalékkal kevesebb adót fognak fizetni az egyéni vállalkozók, ha ezt a kormány támogatja. 

Felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások októbertől

Múlt héten írtunk róla, hogy hamarosan felgyorsulhatnak a minimálbér-tárgyalások. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak azt mondta, november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy tavalyi bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket. 

Azt is hangsúlyozta, hogy garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni.

Ezért viszonylag rövid időn belül, várhatóan már a jövő hetet követően kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet. Ennek kimenetele azonban nagyban függ attól, hogy a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterve pontosan milyen kedvezményeket ad a vállalkozói oldal számára.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.