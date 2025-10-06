Októbertől felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások

„Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban. A kormányfő mindenképpen szeretné, ha a vállalkozók és a szakszervezetek meg tudnának egyezni, ehhez pedig a kormány kész adócsökkentéssel hozzájárulni.

A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével adott interjút az Economxnek. A kormányfő hosszan beszélt az idei minimálbér-emelés dilemmáiról, amelyről jelenleg folynak az egyeztetések. Mint elmondta, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.

Orbán Viktor szerint a kormányok különböző taktikát választanak, hogy milyen módon vesznek részt a tárgyalásokon. „A mi filozófiánk, és az én személyes filozófiám is az, hogy engedjük a piaci szereplőket megállapodni” – húzta alá, hozzátéve, ha a szakszervezetek és a vállalkozók meg tudnak állapodni, akkor a gazdaság is képes lesz teljesíteni, tehát nem erőltetnek rá olyat a gazdaságra, amit nem tudnak kitermelni.

Miután azonban a szakszervezeteknek és a tőketulajdonosoknak is megvan a magukhoz való eszük, ezért a vállalkozók közbevetik, hogy ha a kormány segít adócsökkentéssel, akkor magasabb bérben is meg tudnak egyezni. „Most éppen ott tartunk, hogy egy két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz, amit ők egymással ki tudnának tárgyalni, ahhoz ők azt mondják, hogy az kellene, hogy a magánvállalkozásokat terhelő adókból a kormány lépjen vissza.” Jelenleg is folynak erről az egyeztetések, amelyekről részleteket nem árult el, azonban szerinte afelé mennek az események, hogy a kormánynak is kell valamilyen adócsökkentést vállalnia.

Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot. Ha erős vagy, és a kormánynak nagyon erős jogosítványai vannak, akkor tudnod kell használni az erődet. És az erő használatának a tudománya, hogy mikor nem használod. És ez pont az az eset, amikor nem szabad használni

– válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy az adócsökkentés függvénye-e, hogy jövőre két számjegyű mértében emelkedik-e a minimálbér. Hangsúlyozta, egyedül is eldönthetné a kormány, hogy végül mekkora lesz az emelés, de ez szerinte nem vezetne jóra, ezért a szakszervezetekre és a vállalkozókra kell bízni a döntést, a kormány ebben segíteni kívánja őket.