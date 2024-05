Hamarosan elfogy az ukrán hadköteles korú utánpótlás, ezért kellenek a sorkatonák Európában?

Mint arról lapunk korábban beszámolt, eközben Boris Pistorius azt tervezi, hogy Németországban visszahozza a kötelező katonai szolgálatot. A védelmi miniszter ugyanis egyértelművé tette, hogy ha nincs elég önkéntes, akkor szolgálatra kell kényszeríteni azokat is, akik nem akarnak bevonulni. A nőket is megkeresik.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felszólal a Schuman Biztonsági és Védelmi Partnerségi Fórumon Brüsszelben, Belgiumban 2024. május 29-én (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

„Az Európai Uniónak nincs lehetősége arra, hogy kötelező sorozást vezessen be. Nagyon messze van attól, hogy ilyen hatáskörrel rendelkezzen. Ez egy nemzeti döntés” próbálta cáfolni Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője, hogy európai szintű sorozás jön, azonban mint láthatjuk, Németország is komolyan fontóra vette a döntést. Sőt, lapunk korábban arról is írt, hogy az Európát uraló háborús készülődés már a nőket sem hagyná ki.

Eva Högl, a Bundestag védelmi biztosa szerint akárcsak Izraelben, Norvégiában, Svédországban és hamarosan Dániában, Németországban is férfiakat és nőket kellene bevonni a csapatokba.

Nem lenne helyénvaló többé csak a fiatal férfiakra koncentrálni

– mondta Högl.

Manfred Weber szerint korunk nagy feladata, hogy biztosítsuk Európa cselekvőképességét ezekben a biztonságpolitikai kérdésekben.

Katonai kapacitásokat és képességeket kell teremtenünk, és el kell mozdulnunk az egyhangúság elvétől.

– mondta Weber, aki korábban már felvetette a közös kötelező európai sorkatonai szolgálat ötletét, amit Brüsszelben csak Weber-terv néven emlegetnek.

Az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását és támogatását. Mindegy, hogy hogyan alakul az amerikai elnökválasztás, ezt a háborút az európaiakra testálták.

– mondta el lapunknak korábban Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő arra is rámutatott, hogy hamarosan elfogy az ukrán hadköteles korú utánpótlás, és ha a 650 ezer, külföldön lévő ukrán férfit haza is küldik, az is csak egy évre lenne elég csakúgy, mint a nagyjából 350 ezres NATO-haderő.

– Két év múlva, ha még akkor is tart háború, már nem lesz utánpótlás, így már most el kell kezdeni a sorkötelezettséget visszaállítani, hogy ha elfogynak az ukránok és elfogynak a hivatásos profi NATO-katonák, akkor is legyen európai utánpótlás az ukrán frontra.

A német Junge Union (a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) ifjúsági szervezete) javasolta először a nők és férfiak katonai szolgálatának bevezetését Európa-szerte még 2017-ben, ám az akkor még nem kapott kellő támogatást, írtuk meg korábban.

Az ezt célzó dokumentum kifejezetten javasolja, hogy „minden fiatalnak legalább kilenc, de legfeljebb 24 hónapig katonai vagy polgári szolgálatot kellene teljesítenie egy európai országban”.

Paul Ziemiak (CDU) felszólal a Német Fegyveres Erők Földközi-tengeri Sea Guardian küldetéséről szóló vitában a Bundestag 159. ülésszakán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jonathan Penschek)

Az akkori dokumentumot az a Paul Ziemiak jegyezte, aki akkoriban a mintegy 110 ezer tagot számláló ifjúsági szervezet szövetségi elnöke volt, majd a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, aki a 2017-es szövetségi választások óta Bundestag-képviselő és tagja a belügyi és honvédelmi bizottságnak is. Nem lenne meglepő, ha ő is a német sorköteles javaslat kidolgozói között lenne.

A norvég határőrök a német és norvég védelmi minisztert várják a paszviki határállomáson (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)