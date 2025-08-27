Az ukrán hadsereg augusztusban tíz orosz energiaberendezést támadott meg, köztük ismét a Magyarországot is ellátó Barátság vezeték egyik állomását. A Reuters szerint ezzel ideiglenesen 17 százalékkal csökkent az orosz olajfeldolgozás, ám a legnagyobb csapás valójában Európát érte, hiszen a vezeték a magyar és a szlovák energiaellátás gerince, írja a Neue Zürcher Zeitung svájci lap.
A lengyel külügyminiszter is Magyarországot támadja
Újabb mélypontra jutott a magyar–ukrán kapcsolatok története: Kijev dróntámadásokkal veszélyezteti Magyarország energiaellátását, miután a Barátság kőolajvezeték több létesítményét érte találat Oroszországban. Budapest és Pozsony egyértelműen a magyar és szlovák szuverenitás elleni támadásként értékelték az akciókat.
Amikor újságírók arról kérdezték Volodimir Zelenszkijt, vajon ezzel kívánja-e nyomás alá helyezni a magyar kormányt az EU-csatlakozási tárgyalások ügyében, a kijevi vezető cinikus választ adott:
„A barátság fennmaradása Magyarország kezében van.”
Budapest: a magyar szuverenitás elleni támadás
Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta Kijev lépéseit, kijelentve: „elfogadhatatlan megfélemlítési kísérletről van szó, amely Magyarország szuverenitását sérti”. Erre ukrán kollégája, Andrij Szibiha a svájci lap szerint arrogáns hangnemben reagált, és azt üzente Budapestnek: ne tanácsoljon Zelenszkijnek semmit, inkább mondjon le az orosz olajról.
A lengyel külügyminiszter is bemutatta, milyen az európai szolidaritás
A vitába Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is beszállt, Magyarországot bírálva – miközben Varsó rendre elvárja Budapest szolidaritását saját ügyeiben. Sikorski szerint Magyarország nem várhat több európai szolidaritást, mint amennyit maga tanúsít.
Magyar reakciók
Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő hétfőn világossá tette: a Barátság vezeték elleni csapás nemcsak Magyarország elleni provokáció, hanem „az európai energiaszuverenitás elleni támadás, amely katonai agressziónak minősül az Európai Unióval szemben”.
A svájci lap szerint a két ország kapcsolata mélypontra került. Ahogy fogalmazott: ezt régóta terheli Budapest háborúhoz való hozzáállása, de az ukrajnai magyar kisebbség jogairól szóló vita is.
Borítókép: Műholdfelvételek mutatják a Barátság kőolajvezeték szivattyútelepén történt dróntámadás okozta károkat (Fotó: Maxar Technologies)
