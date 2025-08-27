A lengyel külügyminiszter is Magyarországot támadja

Amikor újságírók arról kérdezték Volodimir Zelenszkijt, vajon ezzel kívánja-e nyomás alá helyezni a magyar kormányt az EU-csatlakozási tárgyalások ügyében, a kijevi vezető cinikus választ adott:

„A barátság fennmaradása Magyarország kezében van.”

Budapest: a magyar szuverenitás elleni támadás

Szijjártó Péter külügyminiszter élesen bírálta Kijev lépéseit, kijelentve: „elfogadhatatlan megfélemlítési kísérletről van szó, amely Magyarország szuverenitását sérti”. Erre ukrán kollégája, Andrij Szibiha a svájci lap szerint arrogáns hangnemben reagált, és azt üzente Budapestnek: ne tanácsoljon Zelenszkijnek semmit, inkább mondjon le az orosz olajról.

I will reply in a Hungarian manner.



You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.



Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

A lengyel külügyminiszter is bemutatta, milyen az európai szolidaritás

A vitába Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is beszállt, Magyarországot bírálva – miközben Varsó rendre elvárja Budapest szolidaritását saját ügyeiben. Sikorski szerint Magyarország nem várhat több európai szolidaritást, mint amennyit maga tanúsít.