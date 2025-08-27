Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese az ENSZ Biztonsági Tanácsában kijelentette: a Nyugat kettős mércét alkalmaz az Északi Áramlat elleni támadás ügyében, és nem érdekelt egy pártatlan vizsgálatban, számolt be az Origo. Ez szerinte alátámasztja Moszkva követelését egy nemzetközi vizsgálat mielőbbi megindítására, írja a TASZSZ.

Dmitrij Poljanszkij orosz ENSZ-nagykövet-helyettes. Fotó: AFP/Angela Weiss

A Nyugat kettős játékot játszik?

Az orosz diplomata élesen bírálta és elutasította, hogy egyes nyugati tisztviselők az ügyet az ukrajnai háborúhoz kötik, ami szerinte veszélyes irány, és aláássa a terrorizmus elleni küzdelmet. Elutasította a dán fél azon állításait is, hogy együttműködtek volna Oroszországgal, mivel a moszkvai jogsegélykérelmeket rendszerint elutasították.

Mint arról beszámoltunk, a vádirat alapján a csapat tagjai egy jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből álltak. A gyanú szerint 2022. szeptember 22-én helyezték el a robbanószerkezeteket a Balti-tenger fenekén futó vezetékeken, majd visszatértek a németországi kikötőbe. A detonációkra 2022. szeptember 26-án került sor, két időpontban – hajnalban és este –, melyek hatalmas károkat okoztak: a csövek több száz méteren szakadtak el, és óriási mennyiségű földgáz ömlött a tengerbe, írja a RIA Novosztyi.