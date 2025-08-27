Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

Egy hétfős diverzánscsoportot gyanúsítanak az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 gázvezetékek felrobbantásával – derül ki a német ügyészség által kiadott európai elfogatóparancsból, amely a RIA Novosztyi birtokába került. A dokumentum szerint a művelet irányítója egy ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov volt, akinek feladata a teljes akció koordinálása volt. Moszkva szerint a Nyugat kettős mércét alkalmaz az üggyel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 27. 10:06
Az Északi Áramlat felrobbantásának helyszíne a Balti-tengeren Fotó: Trond Larsen/Expressen Forrás: TT/AFP
Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese az ENSZ Biztonsági Tanácsában kijelentette: a Nyugat kettős mércét alkalmaz az Északi Áramlat elleni támadás ügyében, és nem érdekelt egy pártatlan vizsgálatban, számolt be az Origo. Ez szerinte alátámasztja Moszkva követelését egy nemzetközi vizsgálat mielőbbi megindítására, írja a TASZSZ.

Északi Áramlat
Dmitrij Poljanszkij orosz ENSZ-nagykövet-helyettes. Fotó: AFP/Angela Weiss

 

A Nyugat kettős játékot játszik?

Az orosz diplomata élesen bírálta és elutasította, hogy egyes nyugati tisztviselők az ügyet az ukrajnai háborúhoz kötik, ami szerinte veszélyes irány, és aláássa a terrorizmus elleni küzdelmet. Elutasította a dán fél azon állításait is, hogy együttműködtek volna Oroszországgal, mivel a moszkvai jogsegélykérelmeket rendszerint elutasították.

Mint arról beszámoltunk, a vádirat alapján a csapat tagjai egy jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből álltak. A gyanú szerint 2022. szeptember 22-én helyezték el a robbanószerkezeteket a Balti-tenger fenekén futó vezetékeken, majd visszatértek a németországi kikötőbe. A detonációkra 2022. szeptember 26-án került sor, két időpontban – hajnalban és este –, melyek hatalmas károkat okoztak: a csövek több száz méteren szakadtak el, és óriási mennyiségű földgáz ömlött a tengerbe, írja a RIA Novosztyi.

Északi Áramlat
Az Északi Áramlat felrobbanása. Fotó: Anadolu/AFP/Svéd Parti Őrség

A német ügyészség szerint a szabotázsakció célja a Németországba irányuló orosz gázszállítás tartós leállítása volt, írta az Origo. A robbantások következtében az Északi Áramlat 1, amely korábban a német gázfogyasztás mintegy felét fedezte, használhatatlanná vált. Az Északi Áramlat 2 ugyan már elkészült, de még nem helyezték üzembe.

Egy forgatókönyv szerint az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása egy ukrán tisztek és üzletemberek által szervezett akció volt – állítják a nyomozásban megszólaló források. A háromszázezer dolláros műveletet egy bérelt jachtról indították, civil búvárok részvételével. Bár Volodimir Zelenszkij elnök később leállítási parancsot adott, a tervet mégis végrehajtották – írta meg a WSJ.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 elleni terrortámadások 2022. szeptember 26-án történtek. Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szabotázstámadás lehetőségét. Az üzemeltető Nord Stream AG jelentése szerint a pusztítás példátlan volt, és a helyreállítási időt lehetetlen megbecsülni. A legfőbb ügyészség nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított eljárást. Moszkva többször is kért adatokat a robbanásokról, de soha nem kapta meg azokat.

 

Letartóztatták a szervezőt

A német hatóságok nyomozása után az elkövető csoport feltételezett vezetőjét, Szerhij Kuznyecovot augusztus 21-én éjjel olasz rendőrök vették őrizetbe Rimini közelében, ahová a családjával nyaralni érkezett. A Wall Street Journal szerint Kuznyecov az ukrán hadsereg egykori tisztje, aki korábban az ukrán titkosszolgálatnál (SZBU) is szolgált. A Corriere della Sera úgy tudja, ő volt az Andromeda nevű jacht kapitánya, amelyet a robbanószerek szállítására használtak.

A férfi kiadatásáról szeptember 3-án dönthet a bolognai bíróság. Ügyvédje közölte: védence nem járul hozzá az önkéntes kiadatáshoz, ám a következő tárgyalás után mégis Németországba szállíthatják.

 

Borítókép: Az Északi Áramlat felrobbantásának helyszíne a Balti-tengeren (Fotó: TT/AFP/Trond Larsen) 


 

 



 


 

