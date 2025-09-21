Francia partok: kudarc a brit „egy be, egy ki” migrációs megállapodás + videó

A brit média arról ír, hogy a Franciaország és Nagy-Britannia közötti „egy be, egy ki” megállapodás a migráció problémájának megoldására gyakorlatilag nem működik. A Telegraph szerint miközben a brit kormány az illegális bevándorlás visszaszorítására törekszik, a francia partokon, különösen Gravelines környékén a csónakok továbbra is zavartalanul haladnak a csatornán át Nagy-Britannia felé.

A brit belpolitika az „egy be, egy ki” migrációs megoldásra épít Fotó: JOAN GALVEZ/ANADOLU

A lap hangsúlyozza, hogy négy héten át, szeptember 7-ig az illegális átkeléseknek kevesebb mint negyedét akadályozták meg a francia rendőrök, így a migránsok zavartalanul hagyhatják el Franciaországot.