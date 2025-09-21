Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

FranciaországNagy-Britanniakritikahajómigrációs megállapodás

Francia partok: kudarc a brit „egy be, egy ki” migrációs megállapodás + videó

Miközben a brit belpolitika az „egy be, egy ki” migrációs megoldásra épít, a francia partokon továbbra is számos csónak indul útnak Nagy-Britannia felé, a francia rendőrség pedig láthatóan nem lép közbe. Ez a gyakorlat jelentősen megnehezíti a brit kormány migrációs stratégiájának érvényesítését, és újabb kihívásokat teremt az illegális átkelések megfékezésében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 20:28
Migránsokkal teli hajó (Fotó: AFP) Fotó: JOAN GALVEZ Forrás: ANADOLU
A brit média arról ír, hogy a Franciaország és Nagy-Britannia közötti „egy be, egy ki” megállapodás a migráció problémájának megoldására gyakorlatilag nem működik. A Telegraph szerint miközben a brit kormány az illegális bevándorlás visszaszorítására törekszik, a francia partokon, különösen Gravelines környékén a csónakok továbbra is zavartalanul haladnak a csatornán át Nagy-Britannia felé.

migráció
A brit belpolitika az „egy be, egy ki” migrációs megoldásra épít Fotó: JOAN GALVEZ/ANADOLU

A lap hangsúlyozza, hogy négy héten át, szeptember 7-ig az illegális átkeléseknek kevesebb mint negyedét akadályozták meg a francia rendőrök, így a migránsok zavartalanul hagyhatják el Franciaországot.

A cikk idézte a helyi beszámolókat is: 

egyik hajnalban egy csónak több mint száz emberrel indult útnak, miközben a francia rendőrség semmilyen érdemi intézkedést nem tett. 

A helyzet tovább erősítheti a brit kormány, és különösen a miniszterelnök, Keir Starmer elleni kritikát, aki korábban az „egy be, egy ki” rendszer hatékonyságát emelte ki.

Migráció: Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el

A napokban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az illegális migráció társadalmi hatásairól és a röszkei csatáról beszélt a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében. Kiemelte, hogy Nyugat-Európában a párhuzamos társadalmak és a migrációs nyomás komoly társadalmi feszültségeket okoz, miközben Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el.

A politológus emlékeztetett: az elmúlt tíz évben rendszeresen napirenden volt a bevándorlás kérdése, és várakozásai szerint a következő évtizedben is meghatározó közéleti témaként marad jelen. Kitért a Svédországban kialakult helyzetre is. Mint mondta, a svéd–magyar vita különösen tanulságos, miután a svéd miniszterelnök reagált Orbán Viktor bírálatára. „Mindenki tudja objektíven, mi a helyzet Svédországban” – fogalmazott, utalva a párhuzamos társadalmak kialakulására és a bevándorlás következményeire.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a svédországi politikai viták is azt mutatják, hogy változtatni kell a migrációs politikán.

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: még a svéd liberálisok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ugyanakkor nem fogadják el Orbán Viktor kritikáját. Mráz úgy vélte, ennek hátterében az irigység áll, mivel  beigazolódott a magyar miniszterelnök álláspontja.

Borítókép: Migránsokkal teli hajó (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

