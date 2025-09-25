Törökország AWACS radart küldött ebbe az országba + videó

A török tisztviselők szerint – akik névtelenséget kértek, mivel az információ nem nyilvános – a hétfőn Litvániába érkezett AWACS képes alacsonyan repülő drónokat és más, földi radarok által nem észlelhető objektumokat is detektálni. A lépés szolidaritási gesztus a NATO-tagállamok felé – közölték a források. A török védelmi minisztérium nem kommentálta az információt – írja a Bloomberg.

A személyzet tagjai tűzvédelmi gyakorlaton vesznek részt egy AWACS (légtérellenőrző és korai előrejelző) NATO-légi felderítő repülőgépen Fotó: JOHN THYS / AFP

A NATO-tagországok jelenleg közös válaszlépéseken dolgoznak az orosz repülőgépek és drónok légtérsértései miatt, miközben a szövetségen belül vita van arról, hogyan kellene reagálni.

Németország kedden arra figyelmeztetett, hogy kockázatos lenne lelőni az orosz repülőgépeket, míg Donald Trump amerikai elnök szinte egy időben jelezte: nyitott a keményebb fellépésre, amit Lengyelország és a balti államok is támogatnak.

Emmanuel Macron francia elnök szerdán a France 24-nek úgy nyilatkozott New Yorkban, hogy a NATO-nak „feljebb kell kapcsolnia”, ha „új orosz provokációk” történnek, de szerinte nem kellene odáig elmenni, hogy lelőjék a gépeket.