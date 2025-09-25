OroszországNATOLengyelországLitvániaKeleti ŐrszemAWACSorosz-ukrán háború

Törökország AWACS radart küldött ebbe az országba + videó

Törökország egy korszerű AWACS (légtérellenőrző és korai előrejelző) radart telepített Litvániába, jelezve, hogy a NATO fokozza védelmi erőfeszítéseit a balti térségben azután, hogy Oroszország megsértette a szövetség légtérét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 13:37
Egy AWACS (légtérellenőrző és korai előrejelző) NATO-légi felderítő repülőgép Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
A török tisztviselők szerint – akik névtelenséget kértek, mivel az információ nem nyilvános – a hétfőn Litvániába érkezett AWACS képes alacsonyan repülő drónokat és más, földi radarok által nem észlelhető objektumokat is detektálni. A lépés szolidaritási gesztus a NATO-tagállamok felé – közölték a források. A török védelmi minisztérium nem kommentálta az információt – írja a Bloomberg.

AWACS
A személyzet tagjai tűzvédelmi gyakorlaton vesznek részt egy AWACS (légtérellenőrző és korai előrejelző) NATO-légi felderítő repülőgépen Fotó: JOHN THYS / AFP

A NATO-tagországok jelenleg közös válaszlépéseken dolgoznak az orosz repülőgépek és drónok légtérsértései miatt, miközben a szövetségen belül vita van arról, hogyan kellene reagálni.

Németország kedden arra figyelmeztetett, hogy kockázatos lenne lelőni az orosz repülőgépeket, míg Donald Trump amerikai elnök szinte egy időben jelezte: nyitott a keményebb fellépésre, amit Lengyelország és a balti államok is támogatnak.

 Emmanuel Macron francia elnök szerdán a France 24-nek úgy nyilatkozott New Yorkban, hogy a NATO-nak „feljebb kell kapcsolnia”, ha „új orosz provokációk” történnek, de szerinte nem kellene odáig elmenni, hogy lelőjék a gépeket.

Észtország sürgősségi ülést hívott össze a NATO-ban és az ENSZ Biztonsági Tanácsában, miután három orosz vadászgép 12 percen át tartózkodott a balti ország légterében. Az incidens azután történt, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét. Júliusban katonai drónok léptek be Litvániába Belarusszia felől is.

Az orosz katonai repülőgépek – köztük helikopterek és szállítógépek – az elmúlt években időről időre megsértették a NATO-tagállamok légterét. A katonai szakértők szerint ezek a behatolások jelképesen azt mutatják, hogy Moszkva semmibe veszi a NATO határait, és a volt szovjet tagköztársaságok – például Litvánia, Lettország és Észtország – esetében azt üzenik, hogy Oroszország nem tekinti őket valóban független államoknak.

Az ilyen incidensek gyakoribbá váltak Oroszország 2022-es Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta.

Borítókép: Egy AWACS (légtérellenőrző és korai előrejelző) NATO-légi felderítő repülőgép (Fotó: AFP)

 

