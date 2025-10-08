Ilaria SalisHarald Vilimskymentelmi jogdemokrácia

Brüsszelben kettős mérce működik Magyarországgal szemben + videó

Az Európai Parlament szavazásán egyetlen voks döntött arról, hogy Ilaria Salis megtarthatja mentelmi jogát. A baloldali frakciók titkos szavazást kényszerítettek ki, és a magyar hatóságok kérelmét a szavazáson elutasították. A jobboldal szerint ezzel veszélyes precedens született, hiszen a mentelmi jogot most először alkalmazzák korábbi bűncselekményekre. Harald Vilimsky szerint ez a döntés újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszelben kettős mérce működik Magyarországgal szemben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 17:53
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP) Fotó: ATTILA KISBENEDEK
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Brüsszelben mindössze egyetlen vokson múlt, hogy nem vonták meg a szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogát. A baloldali frakcióknak sikerült elérniük, hogy a szavazás titkos legyen, és a magyar hatóságok kérelmét elutasították. A jobboldal szerint ezzel veszélyes precedens született, hiszen a mentelmi jogot most először alkalmazzák a mandátum előtti bűncselekményekre is. 

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A szélsőbaloldali Ilaria Salis megőrzi mentelmi jogát brutális erőszakcselekményei ellenére – miközben az Európai Néppárt védelmébe veszi a „magyar Zelenszkijt”,  azaz Magyar Pétert, aki ellen lopás és rágalmazás miatt is eljárás folyik – fogalmazott Harald Vilimsky az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti képviselője.  

Ez a kettős mérce mindent elmond arról, hogyan működik ma Brüsszel: az Európai Néppárt már rég letért a kereszténydemokrata útról, és csak egyetlen célja maradt – ártani Magyarországnak és Orbán Viktor miniszterelnöknek

– tette hozzá. Ez háromszoros szégyen az uniós intézményrendszerre nézve: ez már nem demokrácia, nem parlamentarizmus, nem jogállamiság – mutatott rá Harald Vilimsky

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

