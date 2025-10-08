Brüsszelben kettős mérce működik Magyarországgal szemben + videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Brüsszelben mindössze egyetlen vokson múlt, hogy nem vonták meg a szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogát. A baloldali frakcióknak sikerült elérniük, hogy a szavazás titkos legyen, és a magyar hatóságok kérelmét elutasították. A jobboldal szerint ezzel veszélyes precedens született, hiszen a mentelmi jogot most először alkalmazzák a mandátum előtti bűncselekményekre is.
A szélsőbaloldali Ilaria Salis megőrzi mentelmi jogát brutális erőszakcselekményei ellenére – miközben az Európai Néppárt védelmébe veszi a „magyar Zelenszkijt”, azaz Magyar Pétert, aki ellen lopás és rágalmazás miatt is eljárás folyik – fogalmazott Harald Vilimsky az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti képviselője.
Ez a kettős mérce mindent elmond arról, hogyan működik ma Brüsszel: az Európai Néppárt már rég letért a kereszténydemokrata útról, és csak egyetlen célja maradt – ártani Magyarországnak és Orbán Viktor miniszterelnöknek
– tette hozzá. Ez háromszoros szégyen az uniós intézményrendszerre nézve: ez már nem demokrácia, nem parlamentarizmus, nem jogállamiság – mutatott rá Harald Vilimsky.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
