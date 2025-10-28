A Gripenek már nem fordíthatják meg a háborút

A háború befejezésének lehetséges időpontjáról Kosztur úgy véli, „egy jövő tavasz már optimista becslésnek számítana”. Felidézte, hogy Donald Trump amerikai elnök is hat hónapos időtávban beszélt az új szankciók hatásáról, ami arra utal, hogy „Amerikában sem számítanak gyors fordulatra”. A szakértő szerint „télen még folytatódni fognak a harcok”, de tavaszra akár érdemi tárgyalások is megindulhatnak.

Ha optimisták vagyunk, bízhatunk abban, hogy tavasszal az ukránok és az oroszok is hajlandóak lesznek érdemi tárgyalásokat folytatni, egymással is.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna rendelkezik-e megfelelő infrastruktúrával és pilótaképzéssel a Gripenek bevetéséhez, Kosztur úgy fogalmazott: „Ukrajna légiereje jelentős károkat szenvedett, és több pilóta életét vesztette, például az F–16-osok bevetései során is.” Hozzátette, hogy a pilóták kiképzése várhatóan nyugaton zajlik majd, hiszen az ukrán területen történő gyakorlás automatikusan célponttá tenné a helyszíneket.

A kiképzés nem rövid folyamat, ezért sem várható, hogy a Gripenek rövid távon befolyásolnák a háborút.

A szakértő szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy Ukrajna repülőterei „állandóan ki vannak téve az orosz légicsapásoknak”, és bár „egy kifutópályát viszonylag gyorsan helyre lehet állítani”, a gépek biztonságos tárolása komoly gondot okoz. „A gépeket rejtett, védett hangárokban kell elhelyezni, ami nagy kihívás egy folyamatosan támadott országban.”