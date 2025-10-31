Európa háborúra készül – Párizs katonákat küldene Ukrajnába

A szakértő arról is beszélt, hogy egy ilyen lépés az orosz–ukrán háború lezárását nem segítené elő, ezzel legfeljebb Macron a sikertelen belpolitikáját tudná ideig-óráig leplezni.

A külpolitika sosem választható külön a belpolitikától, ezt egy nagyon súlyos belső francia válság mellett tenné Macron, amikor a saját utcáinak sem ura.

Washington nélkül ez nem lehet katonai garancia

Demkó Attila emlékeztetett: a „hajlandók koalíciója” már korábban beszélt arról, hogy csak a háború lezárása után telepítenének erőket Ukrajnába, egyfajta biztonsági garanciaként.

Ez az erő azonban reálisan nem lehet több 20–30 ezernél, mert Európa nem tud ennél nagyobb erőt kiállítani, és az Egyesült Államok pedig nemhogy bemenne Ukrajnába, hanem inkább jön ki Európából.

A szakértő szerint Macron kijelentései a katonák küldéséről inkább a politikai térben értelmezhetők, semmint valódi katonai szándékként.

Ez Washington nélkül nem lehet katonai garancia sem, de vannak olyan országok, akik már beszéltek erről. A britek a leghangosabbak, de mások is csatlakozhatnak

– összegezte Demkó Attila.

Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP/Kin Cheung)

Háborús retorika, politikai válság

A háborús pszichózis egyre erősödik Európa-szerte. A politikusok európai fiatalokat küldenének a háborúba. Horvátország visszaállítja a kötelező sorkatonai szolgálatot. Németországban is egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság kérdéséről, a német kormány a globális biztonsági helyzetre hivatkozik. Az elmúlt években több európai ország vezette vissza a kötelező katonai szolgálatot Oroszország ukrajnai agressziójára hivatkozva.

Miközben ismét háborús hangokat üt meg, Franciaországban Macron népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, és egyre többen vetik fel: a háborús retorika részéről nem a békéről, hanem a hatalmi túlélésről szól.