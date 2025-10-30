A német politikus beállt a seregbe

Németországban komoly politikai és társadalmi vita alakult ki a sorkatonaságról, miután azt a kormány is támogatja. Benjamin Limbach, az észak-rajna–vesztfáliai zöldpárti politikus pedig úgy döntött, példát mutat a fiataloknak és időseknek is, és belép a német seregbe – írja a Welt.

A német kormányzat támogatja a sorkatonaság visszavezetését

Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas

A tartomány igazságügyi minisztere nemrég orvosi vizsgálaton esett át, hogy újra jogosult legyen a szolgálatra. Az 56 éves politikus szerint az ország védelme nem csak a fiatalabb generáció feladata. Limbach korábban is szolgált a seregben, ahol 1992-ben hadnaggyá avatták a tartalékos állományban. Fellépése azonban rávilágít arra az egyre mélyülő német politikai és társadalmi vitára, amely az elmúlt időszakban kialakult.

Mint ismeretes, a német törvényhozás nemrég megvitatta a kötelező katonai szolgálat visszavezetésének a kérdését.

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius (SPD) a svéd mintát emlegeti követendő példaként, ám a jelen állás szerint a német tervek ennél jóval korlátozottabbak lennének. Svédországban a 18 év felettiek – nők és férfiak egyaránt – kitöltenek egy kérdőívet, amely alapján kiválasztják a legalkalmasabb harmadukat, akiket végül besoroznak. Németországban ezzel szemben csak a fiatal férfiak lennének érintettek.

Akárhogy is dönt majd a német Bundestag, annyi már most látszik, hogy Európa szintet lépett a háborús pszichózis tekintetében.

Számos európai ország van ugyanis, ahol a fokozódó biztonsági fenyegetésekre és az orosz–ukrán háborúra hivatkozva visszavezetnék a sorkatonaságot, sőt van, ahol már a katonai missziót fontolgatják.