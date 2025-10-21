Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Lengyelország figyelmeztette Putyint

Lengyelország figyelmeztette Oroszország vezetőjét, Vlagyimir Putyint, hogy amikor a magyarországi csúcstalálkozón való részvétel céljából áthalad a légterén, kénytelen lehet végrehajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsát.

2025. 10. 21.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter
„Nem garantálhatom, hogy a független lengyel bíróság nem utasítja-e a kormányt, hogy kísérje el Putyin repülőgépét, hogy a gyanúsítottat átadják a hágai bíróságnak” – nyilatkozta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Reutersnek. A miniszter hozzátette, hogy véleménye szerint az orosz fél tisztában van ezzel.

Lengyelország figyelmeztette Putyint, hogy letartóztathatják, ha repülőgépe átrepül az ország felett
Lengyelország figyelmeztette Putyint, hogy letartóztathatják, ha repülőgépe átrepül az ország felett (Fotó: AFP)

Ezért, ha ez a csúcstalálkozó megrendezésre kerül, reméljük, hogy a repülőgépek más útvonalon fognak repülni

– mondta Sikorski.

Putyinra nem vonatkozik az EU-ba való beutazási tilalom

Még a múlt héten az EU jelezte, hogy Putyinra nem vonatkozik az EU-ba való beutazási tilalom, azonban fennáll a tilalom a orosz repülőgépek EU-terület feletti repülésére vonatkozóan.

A napokban Magyarország kijelentette, hogy biztosítja Putyin számára a lehetőséget, hogy beutazzon az országba a csúcstalálkozóra, és utána hazatérjen. 

Azonban a orosz delegációnak mindenképpen át kell repülnie legalább egy európai uniós ország légterén, és az EU összes tagállama tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, bár Magyarország kilépés alatt áll belőle. Bulgária például már bejelentette, hogy hajlandó átengedni az orosz elnök repülőgépét a saját légterén. 

Az ICC 2023-ban kiadott letartóztatási parancsa, amelyben háborús bűncselekménnyel – gyermekek illegális deportálásával Ukrajnából – vádolják, kötelezi a bíróság tagállamait, hogy letartóztassák Putyint, ha az országuk területére lép. Oroszország nem ismeri el a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát és tagadja ezeket a vádakat.

A múlt héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megegyeztek, hogy körülbelül két héten belül találkoznak Budapesten.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig megjegyezte, hogy a Putyin és Trump közötti csúcstalálkozó előkészítése „teljes gőzzel folyik”. A Kreml azonban megjegyezte, hogy Putyin budapesti útjának útvonalát még nem ismertetik. Később Trump kijelentette, hogy Magyarországot választotta a jövőbeli találkozó helyszínéül, mert kedveli Orbán Viktor miniszterelnököt.

