„Nem garantálhatom, hogy a független lengyel bíróság nem utasítja-e a kormányt, hogy kísérje el Putyin repülőgépét, hogy a gyanúsítottat átadják a hágai bíróságnak” – nyilatkozta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Reutersnek. A miniszter hozzátette, hogy véleménye szerint az orosz fél tisztában van ezzel.

Lengyelország figyelmeztette Putyint, hogy letartóztathatják, ha repülőgépe átrepül az ország felett (Fotó: AFP)

Ezért, ha ez a csúcstalálkozó megrendezésre kerül, reméljük, hogy a repülőgépek más útvonalon fognak repülni

– mondta Sikorski.

Putyinra nem vonatkozik az EU-ba való beutazási tilalom

Még a múlt héten az EU jelezte, hogy Putyinra nem vonatkozik az EU-ba való beutazási tilalom, azonban fennáll a tilalom a orosz repülőgépek EU-terület feletti repülésére vonatkozóan.

A napokban Magyarország kijelentette, hogy biztosítja Putyin számára a lehetőséget, hogy beutazzon az országba a csúcstalálkozóra, és utána hazatérjen.

Azonban a orosz delegációnak mindenképpen át kell repülnie legalább egy európai uniós ország légterén, és az EU összes tagállama tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, bár Magyarország kilépés alatt áll belőle. Bulgária például már bejelentette, hogy hajlandó átengedni az orosz elnök repülőgépét a saját légterén.