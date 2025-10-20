Ukrajna döntés előtt áll. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken egy feszült hangulatú megbeszélésen arra próbálta rávenni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy adjon át bizonyos területeket Oroszországnak – állítja több, a tárgyalásról tájékoztató forrás.
Ukrajna nehéz döntés előtt
Donald Trump a jelenlegi frontvonalak mentén húzná meg az ukrajnai tűzszünet határait, ami de facto orosz területi nyereséget jelentene, mondta el lapunknak Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ szakértője. Seremet Sándor szerint Ukrajna számára ez politikailag rendkívül nehéz döntés lenne, a budapesti békecsúcs így nehéz diplomáciai következményekkel járhat Ukrajna számára.
A találkozó után az ukrán delegáció csalódottan távozott.
„A találkozó végül azzal a döntéssel zárult, hogy kössünk megállapodást ott, ahol most tartunk, a demarkációs vonalon” – mondta el másik forrás. Trump vasárnap, az Air Force One fedélzetén megerősítette ezt az álláspontját: Szerintünk most ott kellene megállniuk, ahol a frontvonal húzódik.
Mit jelentene a frontvonalak mentén meghúzott tűzszünet?
A Magyar Nemzet kérdésére Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta:
Trump felvetései utalhatnak arra, hogy valóban területi veszteségekkel kell Ukrajnának számolnia a háborúban de facto és nem de jure.
A szakértő szerint az orosz területi nyereségeket nemzetközi szinten egyelőre nem ismerik el, ugyanakkor a konfliktus ilyenformán történő befagyasztása már szóba került.
Többször esett szó arról, hogy a konfliktust a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani, amire orosz részről jöttek olyan követelések, hogy az ukrán haderő vonuljon ki a Donyeck megye teljes területéről
– emlékeztetett.
Ezt a követelést nagy valószínűséggel Ukrajna el fogja utasítani – tette hozzá Seremet Sándor. Szerinte kérdés, hogy mennyi ráhatása lesz Trumpnak arra, hogy Kijev ezt másképpen gondolja,
de ez valóban egy nehéz lépés lenne Ukrajna számára.
További Külföld híreink
Ukrajna döntéskényszerben: Zelenszkij politikai mozgástere egyre szűkül
A Donbász és az esetleges ukrán területi veszteségek kapcsán a kutató jelezte, hogy a nacionalista szervezetek aktivitása és ellenállása megfelelő nyomás hatására az Elnöki Hivataltól mérsékelhető ugyan – erre volt már korábban is példa – , de hozzátette, hogy a politikai következmények nem elhanyagolhatók.
A kérdés itt inkább az, hogy mivel tud a választásokon elindulni Volodimir Zelenszkij és csapata, ha a választásokat kiírják egy ilyen módon befagyasztott vagy lezárt háború után
– hívta fel a figyelmet.
A szakértő szerint
az ukrán médiagépezet tenné a dolgát, de ez egy olyan masszív kudarcot jelentene, ami miatt komoly erőfeszítésekre lenne szükség, hogy ezt ki tudják egyenlíteni valamivel.
Milyen megállapodás történhet a budapesti békecsúcson?
A szakértő szerint újraválasztása óta Trumpnak az az elsődleges célja, hogy ezt a háborút valamilyen módon vagy befagyassza vagy pedig lezárja, ugyanakkor óvatosságra intett.
Az, hogy ez sikerülni fog-e Budapesten, azt egyelőre biztosan nem lehet megmondani. Sok tényezős a dolog, Trump és Putyin ha bármiben megállapodik is egymással azt át is kell még nyomniuk Zelenszkij kormányán. Emellett az is szerepet játszhat, hogy a harcban álló feleknek a rossz idő beállta előtt valamilyen nyugvópontra kellene jutni
– összegezte Seremet Sándor.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Telefonon tárgyalt az orosz és az amerikai külügyminiszter
Folynak a budapesti békecsúcs előkészületei.
Kreml: személyes jó kapcsolatok befolyásolták a helyszínválasztást
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül. Erről beszélt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.
Weber: Európának elrettentő erőt kell építenie – kötelező sorkatonasággal
Újra és újra napirendre kerül a kötelező sorkatonaság bevezetése.
Szijjártó Péter: Az EU-nak nem osztottak lapot
Így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget – fogalmazott a külügyminiszter.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Telefonon tárgyalt az orosz és az amerikai külügyminiszter
Folynak a budapesti békecsúcs előkészületei.
Kreml: személyes jó kapcsolatok befolyásolták a helyszínválasztást
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül. Erről beszélt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.
Weber: Európának elrettentő erőt kell építenie – kötelező sorkatonasággal
Újra és újra napirendre kerül a kötelező sorkatonaság bevezetése.
Szijjártó Péter: Az EU-nak nem osztottak lapot
Így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget – fogalmazott a külügyminiszter.