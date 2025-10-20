Ukrajna nehéz döntés előtt

A találkozó után az ukrán delegáció csalódottan távozott.

„A találkozó végül azzal a döntéssel zárult, hogy kössünk megállapodást ott, ahol most tartunk, a demarkációs vonalon” – mondta el másik forrás. Trump vasárnap, az Air Force One fedélzetén megerősítette ezt az álláspontját: Szerintünk most ott kellene megállniuk, ahol a frontvonal húzódik.

Mit jelentene a frontvonalak mentén meghúzott tűzszünet?

A Magyar Nemzet kérdésére Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta:

Trump felvetései utalhatnak arra, hogy valóban területi veszteségekkel kell Ukrajnának számolnia a háborúban de facto és nem de jure.

A szakértő szerint az orosz területi nyereségeket nemzetközi szinten egyelőre nem ismerik el, ugyanakkor a konfliktus ilyenformán történő befagyasztása már szóba került.

Többször esett szó arról, hogy a konfliktust a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani, amire orosz részről jöttek olyan követelések, hogy az ukrán haderő vonuljon ki a Donyeck megye teljes területéről

– emlékeztetett.

Ezt a követelést nagy valószínűséggel Ukrajna el fogja utasítani – tette hozzá Seremet Sándor. Szerinte kérdés, hogy mennyi ráhatása lesz Trumpnak arra, hogy Kijev ezt másképpen gondolja,

de ez valóban egy nehéz lépés lenne Ukrajna számára.