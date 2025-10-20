UkrajnaDonbászBudapesti békecsúcsZelenszkijTrumpdöntés

Ukrajna nehéz döntés előtt

Donald Trump a jelenlegi frontvonalak mentén húzná meg az ukrajnai tűzszünet határait, ami de facto orosz területi nyereséget jelentene, mondta el lapunknak Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ szakértője. Seremet Sándor szerint Ukrajna számára ez politikailag rendkívül nehéz döntés lenne, a budapesti békecsúcs így nehéz diplomáciai következményekkel járhat Ukrajna számára.

Szabó István
2025. 10. 20. 16:41
Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
Ukrajna döntés előtt áll. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken egy feszült hangulatú megbeszélésen arra próbálta rávenni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy adjon át bizonyos területeket Oroszországnak – állítja több, a tárgyalásról tájékoztató forrás. 

Ukrajna
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban találkozott Washingtonban 2025. október 17-én (Fotó: AFP/Tom Brenner)

A találkozó után az ukrán delegáció csalódottan távozott.

„A találkozó végül azzal a döntéssel zárult, hogy kössünk megállapodást ott, ahol most tartunk, a demarkációs vonalon” – mondta el másik forrás. Trump vasárnap, az Air Force One fedélzetén megerősítette ezt az álláspontját: Szerintünk most ott kellene megállniuk, ahol a frontvonal húzódik.

Mit jelentene a frontvonalak mentén meghúzott tűzszünet?

A Magyar Nemzet kérdésére Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta:

Trump felvetései utalhatnak arra, hogy valóban területi veszteségekkel kell Ukrajnának számolnia a háborúban de facto és nem de jure.

A szakértő szerint az orosz területi nyereségeket nemzetközi szinten egyelőre nem ismerik el, ugyanakkor a konfliktus ilyenformán történő befagyasztása már szóba került.

Többször esett szó arról, hogy a konfliktust a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani, amire orosz részről jöttek olyan követelések, hogy az ukrán haderő vonuljon ki a Donyeck megye teljes területéről

– emlékeztetett.

Ezt a követelést nagy valószínűséggel Ukrajna el fogja utasítani – tette hozzá Seremet Sándor. Szerinte kérdés, hogy mennyi ráhatása lesz Trumpnak arra, hogy Kijev ezt másképpen gondolja, 

de ez valóban egy nehéz lépés lenne Ukrajna számára.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 17: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a news conference in Lafayette Park outside the White House on October 17, 2025, in Washington, DC. Zelensky spoke with members of the media following a meeting with U.S. President Donald Trump on advancing a peace deal between Russia and Ukraine. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök súlyos döntés előtt állhat (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

Ukrajna döntéskényszerben: Zelenszkij politikai mozgástere egyre szűkül

 A Donbász és az esetleges ukrán területi veszteségek kapcsán a kutató jelezte, hogy a nacionalista szervezetek aktivitása és ellenállása megfelelő nyomás hatására az Elnöki Hivataltól mérsékelhető ugyan – erre volt már korábban is példa – , de hozzátette, hogy a politikai következmények nem elhanyagolhatók.

A kérdés itt inkább az, hogy mivel tud a választásokon elindulni Volodimir Zelenszkij és csapata, ha a választásokat kiírják egy ilyen módon befagyasztott vagy lezárt háború után 

– hívta fel a figyelmet.

A szakértő szerint  

az ukrán médiagépezet tenné a dolgát, de ez egy olyan masszív kudarcot jelentene, ami miatt komoly erőfeszítésekre lenne szükség, hogy ezt ki tudják egyenlíteni valamivel.

Milyen megállapodás történhet a budapesti békecsúcson?

A szakértő szerint újraválasztása óta Trumpnak az az elsődleges célja, hogy ezt a háborút valamilyen módon vagy befagyassza vagy pedig lezárja, ugyanakkor óvatosságra intett.

Az, hogy ez sikerülni fog-e Budapesten, azt egyelőre biztosan nem lehet megmondani. Sok tényezős a dolog, Trump és Putyin ha bármiben megállapodik is egymással azt át is kell még nyomniuk Zelenszkij kormányán. Emellett az is szerepet játszhat, hogy a harcban álló feleknek a rossz idő beállta előtt valamilyen nyugvópontra kellene jutni

– összegezte Seremet Sándor.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)








