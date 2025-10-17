Zelenszkij csapatai folytatják a háborút

Ukrajna közleménye szerint az orosz erőforrások megsemmisítése drasztikusan csökkentette az ország tüzelő- és kenőanyag-termelését: a teljes volumen közel 25 százalékkal esett vissza, ami több mint 46 millió dolláros (15 milliárd forint) veszteséget jelent a kőolajtermékek exportjában – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen. Fotó: AFP

Az ukrán parancsnokság hangsúlyozta, hogy ez jelentősen megnehezíti az orosz hadműveletek folytatását.

„Pozitív jelzéseket kapunk szövetségeseinktől új katonai segélycsomagok formájában, különösen a nagy hatótávolságú fegyverek, például a Tomahawk rakéták szállításáról folynak tárgyalások” – tették hozzá. A közlemény szerint az ilyen fegyverek bevetése tovább növeli a nyomást a háború befejezésére és az igazságos béke kialakítására.