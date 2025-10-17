UkrajnaOroszországkőolajtermékBudapesti békecsúcsüzemanyaghiányTomahawkfegyver

Zelenszkij csapatai folytatják a háborút

Az ukrán erők év eleje óta 45 orosz üzemanyag- és katonai-ipari létesítményt semmisítettek meg, súlyos csapást mérve Oroszország haderejére – közölte az ukrán fegyveres erők főparancsnoksága. Ukrajna a tárgyalás helyett a háború folytatásában érdekelt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 12:02
Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna közleménye szerint az orosz erőforrások megsemmisítése drasztikusan csökkentette az ország tüzelő- és kenőanyag-termelését: a teljes volumen közel 25 százalékkal esett vissza, ami több mint 46 millió dolláros (15 milliárd forint) veszteséget jelent a kőolajtermékek exportjában – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen
Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen. Fotó: AFP

Az ukrán parancsnokság hangsúlyozta, hogy ez jelentősen megnehezíti az orosz hadműveletek folytatását.

„Pozitív jelzéseket kapunk szövetségeseinktől új katonai segélycsomagok formájában, különösen a nagy hatótávolságú fegyverek, például a Tomahawk rakéták szállításáról folynak tárgyalások” – tették hozzá. A közlemény szerint az ilyen fegyverek bevetése tovább növeli a nyomást a háború befejezésére és az igazságos béke kialakítására.

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország legalább húsz régiójában üzemanyaghiány tapasztalható, ami arra kényszeríti az országot, hogy növelje az importot Belarussziaából, Kazahsztánból és Kínából. 

 

Lángokban állt a Lukoil volgográdi gázfeldolgozó üzeme

Lapunk októberben arról is beszámolt, hogy Oroszország egyik kulcsfontosságú energetikai létesítményében hatalmas tűz keletkezett. Lángok csaptak fel Kotovo városában, a Lukoil Volgográdi területen található gázfeldolgozó üzemében. A tüzet ukrán dróntámadás okozta.

Trump a háborúnak Budapesten vethet véget

Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború rendezéséről, Európában komoly vitákat váltott ki. A szuperhatalmak budapesti csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak, ugyanakkor súlyos presztízsveszteség az Európai Uniónak. A találkozó újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország nemzetközi súlya és diplomáciai mozgástere tovább erősödik.

 

Borítókép: Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Menczer Tamás: Most rád is szükség van!

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu