Orbán Viktor megtartotta a jogot, hogy orosz olajat vásároljon a Barátság vezetéken keresztül, és gázt kapjon a Török Áramlat vezetéken keresztül, valamint folytassa a paksi ptomerőmű építését a Roszatommal.
A washingtoni találkozó után Bulgáriában Orbán Viktor lett a példakép
Orbán Viktor úgy távozott a Fehér Házból, mint egy politikus, aki pontosan tudja, hogyan kell nemet mondani. A magyar miniszterelnök elérte azt, amire kevés európai vezető volt képes – mentesült az amerikai szankciók alól – számolt be a Fakti bolgár hírportál.
Orbán Viktor bebizonyította, hogy van tartása, és hogy Magyarország nemzeti érdeke fontosabb, mint a budapesti külföldi nagykövetségek véleménye. És azt is megmutatta, hogy a Fehér Házban is lehet tárgyalni anélkül, hogy térdre kellene ereszkedni
A Fakti bolgár lap ezután Bojko Boriszovot – volt bolgár miniszterelnököt – állította szembe Orbán Viktorral.
A cikk felidézte, hogy Boriszov korábban leállította a Déli Áramlat gázvezeték-projektet, amelyből Bulgária jelentős bevételre tehetett volna szert. Ugyancsak ő nevezte hibának a belenei atomerőmű tervét, amelyet később – a lap értékelése szerint külső politikai nyomásra – félre is tett.
A szerző szerint Orbán Viktor partneri félként látogatta meg a Fehér Házat, és saját érdekeit érvényesítve távozott.
A lap szerint ezzel szemben Boriszov engedékeny tárgyalófél, és inkább elfogadta a másik oldal feltételeit.
A lap azt is kiemelte, hogy míg Orbán azt az álláspontot képviselte: „együttműködés, de nem a saját érdekeink rovására”, addig Boriszov hozzáállását úgy jellemezték, hogy kész aláírni, amit a tárgyalópartnerek kérnek.
A cikk szerint Magyarország kedvezményeket kapott.
Orbán kormányzása alatt Magyarország energiaellátása több lábon áll, mert – a lap értékelése szerint – nem zárkózik el a Moszkvával folytatott tárgyalásoktól.
Bulgária viszont Boriszov időszakában erősebben függött az energiaimporttól, részben azért, hogy ne kerüljön szembe a Fehér Házzal.
Bulgária régóta vásárol amerikai LNG-t, a szankciók azonban teljes egészében érvényben maradtak rá – a lap szerint ez arra utal, hogy a nemzetközi energiapolitikában nem minden szereplő jut azonos elbíráláshoz.
A szerző végül azt írja: a nagyhatalmakkal kétféleképpen lehet tárgyalni – állami vezetőként vagy alárendelt félként. A cikk megfogalmazása szerint Orbán az első, Boriszov a második utat választotta.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
