Orbán Viktor bebizonyította, hogy van tartása, és hogy Magyarország nemzeti érdeke fontosabb, mint a budapesti külföldi nagykövetségek véleménye. És azt is megmutatta, hogy a Fehér Házban is lehet tárgyalni anélkül, hogy térdre kellene ereszkedni

– írja a lap.

A Fakti bolgár lap ezután Bojko Boriszovot – volt bolgár miniszterelnököt – állította szembe Orbán Viktorral.

A cikk felidézte, hogy Boriszov korábban leállította a Déli Áramlat gázvezeték-projektet, amelyből Bulgária jelentős bevételre tehetett volna szert. Ugyancsak ő nevezte hibának a belenei atomerőmű tervét, amelyet később – a lap értékelése szerint külső politikai nyomásra – félre is tett.

A szerző szerint Orbán Viktor partneri félként látogatta meg a Fehér Házat, és saját érdekeit érvényesítve távozott.

A lap szerint ezzel szemben Boriszov engedékeny tárgyalófél, és inkább elfogadta a másik oldal feltételeit.

Унгария получи от САЩ пълно (!) освобождаване от санкциите за доставки на петрол и газ от Русия. Това съобщи Виктор Орбан.

...

Сега изяснява ли ви се защо управляващите евролиберали в България отказаха да поискат същото от САЩ?



За да заграбят рафинерията в Бургас от руснаците! pic.twitter.com/D1c7GJ4LdY — Цончо Ганев (@ts_ganev) November 8, 2025

A lap azt is kiemelte, hogy míg Orbán azt az álláspontot képviselte: „együttműködés, de nem a saját érdekeink rovására”, addig Boriszov hozzáállását úgy jellemezték, hogy kész aláírni, amit a tárgyalópartnerek kérnek.