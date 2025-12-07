Brüsszeli razziák, gáztilalom, NATO és orosz hadkészültség – fokozódik a helyzet Európában

Brüsszel célkeresztjében a magyar rezsicsökkentés

Brüsszel elzárja az utat az orosz gáz előtt: teljes tilalmat vezetnek be. Az unió új szabályai 2026 elejétől lépcsőzetesen tiltják be az orosz gáz vásárlásának minden formáját, és 2027 szeptemberére a csővezetékes behozatal is leállna. A hónapokig húzódó egyeztetések után elfogadott döntés indoka az, hogy Brüsszel szerint Európának meg kell szüntetnie energiafüggését Moszkvától. Bár az orosz gáz aránya mérséklődött, nemrég még mindig az uniós import körülbelül egyötödét jelentette.

A brüsszeli lépés ellentétes Magyarország érdekeivel, és kockára teszi a rezsicsökkentés fenntarthatóságát.

Eközben Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadta, Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint az ukránoknak kettős célja van a kőolajvezeték elleni támadással.