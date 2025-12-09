Amíg Brüsszel és Zelenszkij háborúzni akar, pokoli körülmények között élnek az ukránok

Mindent eltaláltak körülöttünk, minden leégett. Félelmetes, de élünk tovább – mit tehetünk?

– mondta a férfi, aki beteg anyósáról gondoskodik, ezért nem hagyhatja el a várost, írja az Origo.

Ukrajna: Folyamatos ostrom, tél, vízhiány

A település déli részén már harcok dúlnak, a távolban robbanások hallatszanak, az égen pedig egyszerre több orosz drón kering. A lakosok humanitárius segélyből próbálnak túlélni, de az ellátmány már alig jut be a térségbe, ezért sokan esővizet gyűjtenek, majd egy ideiglenes tisztítóállomáson próbálják ihatóvá tenni. Volodimir egy régi pincehelyiségből alakított ki „lakást”, konyhaszekrényekkel és egy apró kályhával.

„Nehéz, de elviselhető. Már megszoktuk valamennyire” – mondta, miközben egy generátor zúgása tölti be a helyiséget.

A romok között egy idős asszony gázpalackot vonszol maga után, mellette fegyveres katonák járőröznek. Egy másik lakó, az 54 éves Jurij, néhány hete került ki a romok alól, amikor rakétatalálat érte az épületét.

Hová menjek? Miből? A nyugdíjam 85 dollár körül van, máshol a lakbér háromszor ennyi. Lehet, hogy a házam romokban van, de mégis az enyém

– mondta.