Amíg Brüsszel és Zelenszkij háborúzni akar, pokoli körülmények között élnek az ukránok

Kelet-Ukrajna ostromlott településein ezrek próbálják átvészelni a mindennapokat az orosz csapatok folyamatos tüzérségi és dróntámadásai közepette. Kosztyantinyivka – amely egykor az ukrán hadsereg egyik meghatározó logisztikai bázisaként működött – mára gyakorlatilag romba dőlt. Ennek ellenére sokan még mindig nem tudják elhagyni a térséget, többnyire azért, mert egyszerűen nincs hová menekülniük. A nép szenved, Zelenszkij viszont nem akarja abbahagyni a háborút.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09.
Képernyőkép Forrás: Reuters
A 65 éves Volodimir a háború kezdetétől egy lakóépület félhomályos pincéjében él, és csak ritkán merészkedik ki. Lakása és a környék teljesen szétlőve.

Ukrajna
Képernyőkép (Fotó: Reuters)

Mindent eltaláltak körülöttünk, minden leégett. Félelmetes, de élünk tovább – mit tehetünk?

– mondta a férfi, aki beteg anyósáról gondoskodik, ezért nem hagyhatja el a várost, írja az Origo.

Ukrajna: Folyamatos ostrom, tél, vízhiány

A település déli részén már harcok dúlnak, a távolban robbanások hallatszanak, az égen pedig egyszerre több orosz drón kering. A lakosok humanitárius segélyből próbálnak túlélni, de az ellátmány már alig jut be a térségbe, ezért sokan esővizet gyűjtenek, majd egy ideiglenes tisztítóállomáson próbálják ihatóvá tenni. Volodimir egy régi pincehelyiségből alakított ki „lakást”, konyhaszekrényekkel és egy apró kályhával.

„Nehéz, de elviselhető. Már megszoktuk valamennyire” – mondta, miközben egy generátor zúgása tölti be a helyiséget.

A romok között egy idős asszony gázpalackot vonszol maga után, mellette fegyveres katonák járőröznek. Egy másik lakó, az 54 éves Jurij, néhány hete került ki a romok alól, amikor rakétatalálat érte az épületét.

Hová menjek? Miből? A nyugdíjam 85 dollár körül van, máshol a lakbér háromszor ennyi. Lehet, hogy a házam romokban van, de mégis az enyém

– mondta.

Orosz előrenyomulás, ukrán bizonytalanság

A térségben egyre súlyosabb a helyzet: Pokrovszk hamarosan eleshet, és elemzők szerint az orosz erők most az úgynevezett „erődvárosok” vonalát próbálják áttörni, hogy újabb keleti területeket foglaljanak el.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban próbált támogatást szerezni a nyugati szövetségesektől. Az amerikaiak békekezdeményezést sürgetnek, amely területi engedményekkel járhatna Kijev számára, de Ukrajna továbbra is biztonsági garanciákat kér, s folytatja a háborút.

„Ha el is pusztul, akkor is az otthonunk”

A Donbászban maradt civilek többsége úgy érzi, nincs választása: a legtöbben idős, beteg családtagok miatt vagy anyagi okokból maradnak ott, ahol már sem áram, sem vízellátás, sem biztonság nincs.

„Lehet, hogy a házakat szétlövik, lehet, hogy holnap már semmi sem marad belőlük – de másunk nincs” – mondta egy helybéli lakó.

A front egyre közelebb, a tél pedig kegyetlen. Aki ott marad, egyetlen dologban bízhat: valahogy túléli a következő napot, vagy végre vége lesz a vérontásnak.

Borítókép: Képernyőkép (Fotó: Reuters) 

