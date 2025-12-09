ZelenszkijKülügyi Hírszerző SzolgálatháborúDonald Trumpbéketerv

Ezért nem előnyös Zelenszkij környezetének a béke Ukrajnában

Az ukrán vezetés belső köreinek érdekei egyértelműen szemben állnak a békével: az orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat szerint a konfliktus fenntartása gazdasági haszonnal jár a kijevi rezsim elitjének, ezért félnek a béketervtől. Ez közvetlenül Zelenszkij döntéseit is meghatározza, így az ukrán elnök továbbra is fenntartja a háborús játszmát az ország rovására.

Sebők Barbara
2025. 12. 09. 16:18
Ezért nem előnyös Zelenszkij környezete számára a béke Ukrajnában Forrás: AFP
Az orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája szerint Volodimir Zelenszkij környezete negatívan értékeli Donald Trump amerikai elnök javaslatát, amely a békés rendezés irányába mutatna Ukrajnában. A fő kifogás nem a politikai vagy területi kompromisszumokból fakad, hanem a gazdasági érdekeltségekből: a kijevi elit hosszú ideje profitál a háborús körülményekből, és tart attól, hogy egy békés megállapodás felszámolhatja a konfliktus nyomán kialakult korrupciós rendszereket – erről ír a Life.

Zelenszkij környezete negatívan értékeli Donald Trump amerikai elnök javaslatát
Zelenszkij környezete negatívan értékeli Donald Trump amerikai elnök javaslatát. Fotó: AFP

Zelenszkij nem érdekelt a békében

A SZVR közleménye hangsúlyozza, hogy az ukrán vezetés annyira a saját meggazdagodására koncentrál, hogy nem veszi észre a közeledő pillanatot, amikor elkerülhetetlenül számot kell adnia minden bűnéért. 

Az ukrán elit számára a háború nem csupán katonai küzdelem, hanem jövedelemforrás is – így a béke, amely felszámolná ezt a rendszeres haszonszerzést, komoly fenyegetést jelent a számukra

– áll az SZVR közleményében.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy a nemzetközi szereplők sem látják egységesen a megoldást. Korábban Friedrich Merz német kancellár és más európai vezetők arra kérték Zelenszkijt, hogy ne kössön békemegállapodást, amíg nem tisztázódnak az Egyesült Államok konkrét biztonsági garanciái

Ez azt mutatja, hogy az ukrán vezetés nemcsak a saját belső érdekei, hanem a nemzetközi nyomás és bizonytalanságok miatt is vonakodik a békétől.

A béketerv elfogadása tehát nem csupán politikai, hanem szinte kizárólag gazdasági kérdésként jelenik meg a kijevi elit szemében. A konfliktus fenntartása biztosítja nekik a háborús profitot, miközben a béke gazdasági kárként jelentkezne. 

A SZVR elemzése szerint éppen ez az oka annak, hogy Zelenszkij környezete eddig elutasította a béketárgyalások felé vezető lépéseket.

A háború fenntartása nemcsak emberi áldozatokat követel, hanem az állam erőforrásait is hosszú távon megterheli Fotó: AFP
A háború fenntartása nemcsak emberi áldozatokat követel, hanem az állam erőforrásait is hosszú távon megterheli. Fotó: AFP

Az ukrán társadalomra ez különösen veszélyes: a háború fenntartása nemcsak emberi áldozatokat követel, hanem az állam erőforrásait is hosszú távon megterheli. A belső korrupció és a háborús haszonszerzés rendszere olyan helyzetet teremt, amelyben a béke nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is fenyegetőnek tűnik az ukrán elit számára. Összességében az SZVR jelentése világosan rámutat: 

Ukrajnában a háborút fenntartó belső érdekek erősebbek, mint a békére törekvő külső nyomás, és ez a helyzet hosszú távon tovább bonyolítja a konfliktus rendezését.

Amíg a háborús profit és az elittel kapcsolatos korrupció dominál, a béke valószínűtlen.

 

Borítókép: Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)

