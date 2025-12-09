Az orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája szerint Volodimir Zelenszkij környezete negatívan értékeli Donald Trump amerikai elnök javaslatát, amely a békés rendezés irányába mutatna Ukrajnában. A fő kifogás nem a politikai vagy területi kompromisszumokból fakad, hanem a gazdasági érdekeltségekből: a kijevi elit hosszú ideje profitál a háborús körülményekből, és tart attól, hogy egy békés megállapodás felszámolhatja a konfliktus nyomán kialakult korrupciós rendszereket – erről ír a Life.

Zelenszkij környezete negatívan értékeli Donald Trump amerikai elnök javaslatát. Fotó: AFP

Zelenszkij nem érdekelt a békében

A SZVR közleménye hangsúlyozza, hogy az ukrán vezetés annyira a saját meggazdagodására koncentrál, hogy nem veszi észre a közeledő pillanatot, amikor elkerülhetetlenül számot kell adnia minden bűnéért.

Az ukrán elit számára a háború nem csupán katonai küzdelem, hanem jövedelemforrás is – így a béke, amely felszámolná ezt a rendszeres haszonszerzést, komoly fenyegetést jelent a számukra

– áll az SZVR közleményében.