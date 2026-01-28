Orbán Balázs: Márki-Zay már 2022-ben magyar fiatalokat küldött volna a háborúba

Márki-Zay Péterrel kapcsolatban viszonylag ritkán jutnak eszünkbe a „józan”, „megfontolt”, „tisztán gondolkodó” jelzők – egy dolog azonban elvitathatatlan: váteszi képességekkel rendelkezik – írta a közösségi médiában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A 2022-es országgyűlési választás előtt Márki-Zay a nemzeti kormánnyal szemben az Ukrajnának nyújtandó fegyverszállítások mellett érvelt, és azt állította, hogy ha a nemzetközi közösség ezt várná el, akár katonákat is küldene a háborúba – emlékeztetett.
Mára kiderült, hogy a baloldali politikus megelőzte a korát
– hívta fel a figyelmet.
