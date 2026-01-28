háborúOrbán BalázsTisza PártMárky-Zay Péter

Orbán Balázs: Márki-Zay már 2022-ben magyar fiatalokat küldött volna a háborúba

Megelőzte a korát Márki-Zay Péter – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint Márki-Zay már 2022-ben amellett érvelt, amit ma a háborúpárti európai politikusok sulykolnak, azonban a magyarok továbbra sem akarnak sem részesei lenni a háborúnak, sem fizetni annak költségeit.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 17:45
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Hatházi Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márki-Zay Péterrel kapcsolatban viszonylag ritkán jutnak eszünkbe a „józan”, „megfontolt”, „tisztán gondolkodó” jelzők – egy dolog azonban elvitathatatlan: váteszi képességekkel rendelkezik – írta a közösségi médiában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint Márki-Zay Péter már 2022-ben azt mondta, amit most többek között Mark Rutte NATO-főtitkár is sulykol
Orbán Balázs szerint Márki-Zay Péter már 2022-ben azt mondta, amit most többek között Mark Rutte NATO-főtitkár is sulykol (Fotó: Anadolu via AFP)

A 2022-es országgyűlési választás előtt Márki-Zay a nemzeti kormánnyal szemben az Ukrajnának nyújtandó fegyverszállítások mellett érvelt, és azt állította, hogy ha a nemzetközi közösség ezt várná el, akár katonákat is küldene a háborúba – emlékeztetett.

Mára kiderült, hogy a baloldali politikus megelőzte a korát

– hívta fel a figyelmet.

Azóta Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint Európának olyan nagy háborúra kell felkészülnie, amilyet nagyapáink és dédapáink éltek át. A brit vezérkari főnök szerint több család meg fogja tanulni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért, míg a francia vezérkari főnök arra figyelmeztetett, hogy készen kell állnunk fiaink elvesztésére – sorolta a háborúpárti nyugat-európai politikusok közelmúltbeli riasztó kijelentéseit.

A Tisza Párt vezetője, Ruszin-Szendi Romulusz szerint pedig ha Ukrajna NATO- vagy EU-tag lenne, jogos lenne, hogy oda bemenjenek a mi erőink – emelte ki Orbán Balázs.

A magyar emberek viszont továbbra sem akarnak részesei lenni a háborúnak, és végképp nem akarják, hogy Brüsszel és Kijev velük fizettesse meg ennek költségeit!

– szögezte le.

„Márki-Zay most is ugyanazt teszi, mint négy éve: képviseli a brüsszeli háborús uszítást és lobbizik Ukrajnáért. Nem véletlen, hogy egyenes út vezetett számára a Tisza Párt holdudvarába. Hasonló sikereket kívánok neki és az általa támogatott pártnak, mint 2022-ben!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

add-square Brüsszel háborúra készül

Lengyel tábornok: a sorkatonaság kérdése nem a „ha”, hanem a „mikor” kérdése

Brüsszel háborúra készül 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicitánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu