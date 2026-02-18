Ukrajnademográfiaorosz-ukrán háború

Az ukrán vezetés nem hisz a katonák visszatérésében

Borús képet fest Ukrajna jövőjéről, hogy a katonai veszteségek közepette az ország már a krioprezervációra hagyatkozik. Az ukrán állam programot is létrehozott, amely keretébe a katonák ingyen is lefagyaszthatják a spermáikat arra az esetre, ha nem térnének haza a frontról. A borús kép azonban egy esetleges béke esetén sem lesz sokkal derűsebb.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 6:02
Fotó: ROMAN CHOP Forrás: First Center of the Information
Egy nemzet sorsa nagyban függ az következő generációtól, ez alapján azonban Ukrajna sorsa igen csak borúsnak mondható. A több mint három éve tartó háború után úgy fest már az ukrán vezetés sem hisz benne, hogy a katonák hazatérnek a frontról. Éppen ezért egy állami program keretében ingyenes lehetőséget biztosítanak a katonák számára spermájuk lefagyasztására – írja az Exxpress

Az ukrán vezetés is felismerte, hogy kritikus a helyzet
Az ukrán vezetés is felismerte, hogy kritikus a helyzet 
Fotó: ROMAN CHOP / First  Center of the Information

A frontvonalon uralkodó helyzet senki előtt nem lehet kétséges, miután Ukrajna továbbra sem tud elég embert mozgósítani, hiába az erőszakos módszerek. A háttérben azonban egy másik dráma is kibontakozik, aminek a megoldását csak részben segít majd egy esetleges béke. Ukrajna ugyanis súlyos demográfiai krízissel néz szembe, az ország vezetése pedig lényegében már maga sem hisz benne, hogy katonái élve hazatérnek a frontról. 

Az ukrán állam ugyanis már egy ideje úgy döntött, hogy saját krioprezervációs programot indít, aminek keretében az ukrán katonák ingyen fagyaszthatják le spermáikat. 

A mélyen személyes döntésre azért van szükség, mert jelen állás szerint a frontvonalon sehol sincsenek biztonságban az ukrán katonák. A 35 éves Makszim az ukrán Nemzeti Gárdában szolgál a keleti front közelében. A férfi szerint egyértelmű, hogy a génállomány haldoklik, a férfiak pedig naponta halnak meg a fronton. Számára a döntés részben nemzeti érzületből is fakadt. 

Makszim az állami program keretében fagyasztotta le spermáját, így felesége akár halála esetén is megszülhetné vágyott gyermeküket. 

Az ukrán vezetés felismerte a keserű valóságot 

A háború 2022-es kitörésekor több magánklinika is hasonló krioprezervációs programba kezdett, amelyeket főként katonáknak kínáltak. Az állam egy ponton azonban felismerte, hogy be kell szállni neki is ezekbe az erőfeszítésekbe, ami jól jelzi a probléma kiterjedését. Okszana Dmitrieva képviselő, aki egyike volt az ezt lehetővé tevő jogszabály megalkotásának azonban keserű igazságot fogalmazott meg. 

„Katonáink a jövőnket védik, de elveszíthetik a sajátjukat, ezért szerettük volna megadni nekik ezt a lehetőséget” – fogalmazott.

A nagyszámú, főként életerős fiatal férfi vesztesége azonban még a program megléte mellett is komoly problémákat okozhat. A háború kitörése előtt ugyanis Ukrajna is – más európai országokhoz hasonlóan – egy demográfiai válság kapujában állt. A háború kezdete óta pedig tovább zuhantak az egyébként is alacsonyan lévő születésszámok. 

A statisztikák szerint a nőgyógyászatot igénybe vevő nők száma a felére csökkent,  a lakosság egy jelentős része pedig olyan stressz alatt él, hogy antidepresszánsok szedésére szorul. 

Habár az etikai vonatkozások körül sok vita alakult ki, azonban a legtöbben örülnek az állami programnak, még ha mélyben meghúzódó üzenetet mindenki pontosan érti is. „Az elesettek gyerekeinek joga van az élethez, és joga van ahhoz is, hogy abban az országban éljen, amiért az apja az életét áldozta” – nyilatkozta Katerina Malisko, egy ukrán katona özvegye.

A szakemberek szerint egyértelmű, hogy a háború lezárása után Ukrajnának óriási erőket kell majd megmozgatnia azért, hogy a kialakult demográfiai krízist az elkövetkezendő évben kezelni tudja. 

Borítókép: Egy ukrán kórház sérültekkel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

