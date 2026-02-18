Az ukrán vezetés nem hisz a katonák visszatérésében

Egy nemzet sorsa nagyban függ az következő generációtól, ez alapján azonban Ukrajna sorsa igen csak borúsnak mondható. A több mint három éve tartó háború után úgy fest már az ukrán vezetés sem hisz benne, hogy a katonák hazatérnek a frontról. Éppen ezért egy állami program keretében ingyenes lehetőséget biztosítanak a katonák számára spermájuk lefagyasztására – írja az Exxpress.

Az ukrán vezetés is felismerte, hogy kritikus a helyzet

Fotó: ROMAN CHOP / First Center of the Information

A frontvonalon uralkodó helyzet senki előtt nem lehet kétséges, miután Ukrajna továbbra sem tud elég embert mozgósítani, hiába az erőszakos módszerek. A háttérben azonban egy másik dráma is kibontakozik, aminek a megoldását csak részben segít majd egy esetleges béke. Ukrajna ugyanis súlyos demográfiai krízissel néz szembe, az ország vezetése pedig lényegében már maga sem hisz benne, hogy katonái élve hazatérnek a frontról.