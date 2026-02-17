Dömötör Csaba: Egy ukrán elemző titkosszolgálati beavatkozást sürget Magyarország ellen

A fideszes politikus bejegyzésében megjegyezte:

Információs-pszichológiai különleges műveleti erők. Jó tudni, hogy technonyelven ezt így hívják.

Dömötör Csaba arra is kitért, hogy mindez egy olyan országban történik, ahol – mint fogalmazott – „ugyanezen a héten letartóztatták Zelenszkij volt energiaügyi miniszterét, mert egy 100 millió dolláros (38 milliárd forintos) sikkasztási ügy részese lehetett”.

Hozzátette: „10–15 százalékot szedhettek vissza energiaipari szerződések után, és az így szerzett pénz egy részét Oroszországban(!) tarthatták.”

Na, ezt az országot erőltetik most gyorsított tagsággal az EU-ba, úgy, hogy 2028-at jelölték meg csatlakozási dátumként. A Politicóban közzétett terv alapján fordított tagságban gondolkodnak, azaz először felvennék Ukrajnát, és utána tárnák majd fel tárgyalásokon, hogy megfelel-e a tagsági feltételeknek. És ez nem vicc.

– tette hozzá. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: „most már minden irányból ráfordultak azokra, akik ellenzik ezt a tervet, leginkább Magyarországra”.

Szintet lépnek a sértegető fenyegetések, a lejárató cikkek, a pénzek visszatartása, kiegészítve a tiszás kis kedvencek hajlongó külföldi turnéjával. Hiába minden fáradozás, a magyarok jövőjéről a magyarok döntenek. Szavazatba öntött válasz április 12-én!

– összegezte.

Korábban lapunk is írt arról, hogy Bogdan Popov borúlátóan nyilatkozott a Tisza Párt választási kilátásairól. Az ukrán elemző úgy véli, hogy az Európa-párti, forrásvadász közvélemény-kutatók hibásan mérik fel a politikai erőviszonyokat, amikor alábecsülik a Fidesz–KDNP támogatottságát, mivel álláspontja szerint a kormánypártok stabil és továbbra is rendkívül erős belső bázissal rendelkeznek.

Az ukrán elemző arról is beszélt, hogy ha megfelelő, „rendszerszintű” támogatottság lenne, akkor az ukrán szolgálatok akár be is avatkozhatnának egy információs művelet keretében Orbán Viktor miniszterelnök leváltása érdekében.