Egész Európán végigsöpörtek a politikusok és katonai vezetők által szajkózott háborús retorika és félelemkeltés hangjai. „A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki tavaly ősszel Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke.

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– folytatta beszédét a katonai vezető, óriási megdöbbenést és felháborodást váltva ki nem csupán honfitársai, de az európai polgárok körében is. Ugyanakkor Franciaország fegyveres erőinek minisztere, Catherine Vautrin, valamint Emmanuel Macron francia elnök is kiállt Mandon szavai mellett. Macron olyannyira komolyan gondolja országa háborús pályára állítását, hogy jelentős hadügyi reformot, a katonai szolgálat visszaállítását is bejelentette.

Mandonhoz hasonlóan kegyetlen kijelentést tett az Egyesült Királyság vezérkari főnöke, Richard Knighton. A brit katonai vezető egy beszédében az Oroszország jelentette veszélyre figyelmeztetett, egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Királyság fiai és lányai fel kell, hogy készüljenek a harcra.

És még több család fogja megtudni, mit jelent az áldozat a nemzetünkért

– jelentette ki vészjóslóan.

A háborús retorika élharcosa természetesen maga Brüsszel. A kezdeményezést tavaly tavasszal Hadja Lahbib, az Európai Unió felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosa indította el Sauli Niinistö, korábbi finn elnök az Európai Bizottságnak szóló jelentésében tett ajánlásai alapján.

A mai Európa előtt álló fenyegetések összetettebbek, mint valaha, és mind összefüggenek

– mondta Lahbib.

Today, the EU launches its new #Preparedness Strategy.



“Ready for anything” — this must be our new European way of life. Our motto and #hashtag. pic.twitter.com/fA1z8ZvMDA — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) March 26, 2025

A stratégia felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre stratégiai tartalékot és halmozzon fel alapvető erőforrásokat, beleértve a tűzoltó repülőgépeket, az orvosi, energetikai és szállítóeszközöket, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elhárítására szolgáló speciális eszközöket. Néhány uniós törvényhozó azt javasolta, hogy minden háztartásba juttassanak el felkészültségi kézikönyveket, amelyek segítenék a polgárokat abban, hogy pontosan megértsék, mit kell tenniük válság esetén.