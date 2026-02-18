háborús retorikanatooroszországeurópa

A brüsszeli háborús retorika miatt európai fiatalokat vihetnek a frontra, édesanyák sirathatják gyermeküket

Míg az amerikai vezetés a magyar kormányhoz hasonlóan a béke megteremtését tűzte ki célul Európában, sok nyugat-európai vezető nem csupán az ukrajnai vérontást hosszabbítaná meg, de kész tényként beszél egy Oroszország és Európa közti háborúról. A háborús retorika szinte az egész kontinensen végigsöpört.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 7:14
Fabien Mandon francia vezérkari főnök Fotó: Anadolu via AFP
Egész Európán végigsöpörtek a politikusok és katonai vezetők által szajkózott háborús retorika és félelemkeltés hangjai. „A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki tavaly ősszel Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. 

Brüsszel a háborús retorika élharcosa (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)
Brüsszel a háborús retorika élharcosa (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

folytatta beszédét a katonai vezető, óriási megdöbbenést és felháborodást váltva ki nem csupán honfitársai, de az európai polgárok körében is. Ugyanakkor Franciaország fegyveres erőinek minisztere, Catherine Vautrin, valamint Emmanuel Macron francia elnök is kiállt Mandon szavai mellett. Macron olyannyira komolyan gondolja országa háborús pályára állítását, hogy jelentős hadügyi reformot, a katonai szolgálat visszaállítását is bejelentette.

Mandonhoz hasonlóan kegyetlen kijelentést tett az Egyesült Királyság vezérkari főnöke, Richard Knighton. A brit katonai vezető egy beszédében az Oroszország jelentette veszélyre figyelmeztetett, egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Királyság fiai és lányai fel kell, hogy készüljenek a harcra.

És még több család fogja megtudni, mit jelent az áldozat a nemzetünkért

– jelentette ki vészjóslóan.

A háborús retorika élharcosa természetesen maga Brüsszel. A kezdeményezést tavaly tavasszal Hadja Lahbib, az Európai Unió felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosa indította el Sauli Niinistö, korábbi finn elnök az Európai Bizottságnak szóló jelentésében tett ajánlásai alapján.

A mai Európa előtt álló fenyegetések összetettebbek, mint valaha, és mind összefüggenek

– mondta Lahbib.

A stratégia felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre stratégiai tartalékot és halmozzon fel alapvető erőforrásokat, beleértve a tűzoltó repülőgépeket, az orvosi, energetikai és szállítóeszközöket, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elhárítására szolgáló speciális eszközöket. Néhány uniós törvényhozó azt javasolta, hogy minden háztartásba juttassanak el felkészültségi kézikönyveket, amelyek segítenék a polgárokat abban, hogy pontosan megértsék, mit kell tenniük válság esetén.

Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt vezetője a védelmi kiadások növelésére szólít fel. Weber szerint Európának elrettentő erőt kell építenie, és még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta. Kritikusai szerint ezzel Európa könnyen belesodródhat egy világháborúba.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2025-ös évértékelőjében már egyenesen úgy fogalmazott, hogy Európa harcban áll.

Szintén a háború lehetőségére figyelmeztetett Mark Rutte, a NATO főtitkára is. A korábbi holland miniszterelnök egy beszédében Oroszország közvetlen fenyegetéséről és a NATO elleni esetleges támadás lehetőségéről beszélt.

A sötét elnyomó erők ismét menetelnek. Kristálytisztán kell látnunk a fenyegetést: mi vagyunk Oroszország következő célpontja

fogalmazott a főtitkár, hangsúlyozva, hogy a NATO felkészül a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktus lehetőségére.

Borítókép: Fabien Mandon francia vezérkari főnök (Fotó: Anadolu via AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

